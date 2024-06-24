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Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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08:26 24.06.2024 (обновлено: 12:34 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ
Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ
Водитель автобуса Александр рассказал, как спасал людей из под обстрела в Севастополе, интервью с ним публикуют "Известия". РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:26
2024-06-24T12:34
севастополь
киев
сша
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Водитель автобуса Александр рассказал, как спасал людей из под обстрела в Севастополе, интервью с ним публикуют "Известия"."Ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке", — поделился он.Мужчина добавил, что решение о вывозе первой группы он принял самостоятельно. Затем уже договорился с руководством о том, чтобы продолжить вывозить людей с пляжа. При этом, подчеркнул Александр, он даже не думал о том, чтобы взять со спасающихся оплату за проезд."Он (руководитель — прим. ред) всё подтвердил: какие деньги", — вспоминает водитель.Киев совершил террористическую атаку в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.Читайте в Дзен: "Прошло уже три часа". Реакция США на удар ВСУ в Севастополе шокировала всех"Совпала не случайно". Названы цели, по которым надо бить за удары американскими ракетами по России
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954930804.html
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севастополь
киев
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севастополь, киев, сша, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Киев, США, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ

Водитель автобуса бесплатно вывозил людей с атакованного ВСУ пляжа в Севастополе

© Фото : соцсетиВодитель автобуса, который вывозил людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
Водитель автобуса, который вывозил людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : соцсети
Водитель автобуса, который вывозил людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Водитель автобуса Александр рассказал, как спасал людей из под обстрела в Севастополе, интервью с ним публикуют "Известия".
"Ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке", — поделился он.
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Мужчина добавил, что решение о вывозе первой группы он принял самостоятельно. Затем уже договорился с руководством о том, чтобы продолжить вывозить людей с пляжа. При этом, подчеркнул Александр, он даже не думал о том, чтобы взять со спасающихся оплату за проезд.
"Он (руководитель — прим. ред) всё подтвердил: какие деньги", — вспоминает водитель.
Киев совершил террористическую атаку в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
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По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
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