https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html

Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ

Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

Водитель рассказал, как вывозил людей с пляжа в Севастополе после удара ВСУ

Водитель автобуса Александр рассказал, как спасал людей из под обстрела в Севастополе, интервью с ним публикуют "Известия". РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:26

2024-06-24T08:26

2024-06-24T12:34

севастополь

киев

сша

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Водитель автобуса Александр рассказал, как спасал людей из под обстрела в Севастополе, интервью с ним публикуют "Известия"."Ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз, начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить, действовал по обстановке", — поделился он.Мужчина добавил, что решение о вывозе первой группы он принял самостоятельно. Затем уже договорился с руководством о том, чтобы продолжить вывозить людей с пляжа. При этом, подчеркнул Александр, он даже не думал о том, чтобы взять со спасающихся оплату за проезд."Он (руководитель — прим. ред) всё подтвердил: какие деньги", — вспоминает водитель.Киев совершил террористическую атаку в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.Читайте в Дзен: "Прошло уже три часа". Реакция США на удар ВСУ в Севастополе шокировала всех"Совпала не случайно". Названы цели, по которым надо бить за удары американскими ракетами по России

https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html

https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954930804.html

https://ria.ru/20240624/antonov-1954945087.html

севастополь

киев

сша

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севастополь, киев, сша, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms