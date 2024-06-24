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В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи - РИА Новости, 24.06.2024
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02:37 24.06.2024 (обновлено: 03:22 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954943532.html
В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи
В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи - РИА Новости, 24.06.2024
В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи
Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи прибыли в Севастополь по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T02:37
2024-06-24T03:22
севастополь
россия
москва
владимир путин
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи прибыли в Севастополь по поручению президента Владимира Путина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю, а также направить на помощь борт из Москвы. "Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи) - прибыли в Севастополь по поручению президента Владимира Владимировича Путина", - написал он в Telegram-канале. Сейчас 35 специалистов развозят по больницам. По словам Развожаева, к утру они оценят состояние пострадавших и оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов. "На месте по моему поручению работает мой заместитель Александр Андреевич Кулагин. Все подробности сообщу утром", - добавил губернатор. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html
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севастополь, россия, москва, владимир путин, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи

Развожаев: в Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи

© РИА Новости / POOL AP/Dmitry Lovetsky | Перейти в медиабанкБорт МЧС России
Борт МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL AP/Dmitry Lovetsky
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Борт МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи прибыли в Севастополь по поручению президента Владимира Путина, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю, а также направить на помощь борт из Москвы.
"Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи) - прибыли в Севастополь по поручению президента Владимира Владимировича Путина", - написал он в Telegram-канале.
Сейчас 35 специалистов развозят по больницам. По словам Развожаева, к утру они оценят состояние пострадавших и оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов.
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"На месте по моему поручению работает мой заместитель Александр Андреевич Кулагин. Все подробности сообщу утром", - добавил губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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СевастопольРоссияМоскваВладимир ПутинМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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