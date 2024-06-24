https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954943532.html

В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи

В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи - РИА Новости, 24.06.2024

В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи и психологи

Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи прибыли в Севастополь по... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:37

2024-06-24T02:37

2024-06-24T03:22

севастополь

россия

москва

владимир путин

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи прибыли в Севастополь по поручению президента Владимира Путина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю, а также направить на помощь борт из Москвы. "Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи) - прибыли в Севастополь по поручению президента Владимира Владимировича Путина", - написал он в Telegram-канале. Сейчас 35 специалистов развозят по больницам. По словам Развожаева, к утру они оценят состояние пострадавших и оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов. "На месте по моему поручению работает мой заместитель Александр Андреевич Кулагин. Все подробности сообщу утром", - добавил губернатор. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html

https://ria.ru/20240624/atacms-1954937217.html

севастополь

россия

москва

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севастополь, россия, москва, владимир путин, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms