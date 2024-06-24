https://ria.ru/20240624/serbiya-1955174729.html

Отношения с Россией противоречат европейскому курсу Сербии, заявил Боррель

Отношения с Россией противоречат европейскому курсу Сербии, заявил Боррель - РИА Новости, 24.06.2024

Отношения с Россией противоречат европейскому курсу Сербии, заявил Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна будет солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в сообщество,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:06

2024-06-24T21:06

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна будет солидаризироваться с внешней политикой Евросоюза до вступления в сообщество, подчеркнул, что отношения с Россией противоречат европейскому курсу Белграда. "Путь в ЕС начинается с присоединения к внешней политике. Нельзя лишь обещать сделать это, а уже вступив, создавать проблемы внутри ЕС. У нас уже такое есть, и больше нам не надо. Сербия прекрасно знает про это условие", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, может ли Сербия присоединиться к внешней политике Брюсселя уже после вступления в Союз. Он подчеркнул, что сохранение крепких отношений с Россией "не совместимо с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза". "У нас состоялась продолжительная встреча с коллегами из Западных Балкан… Мы готовы и дальше углублять отношения и наращивать помощь своим партнерам в этом регионе, но и от них мы ожидаем поддержку в защите миропорядка, основанного на правилах, особенно на Украине и особенно в отношении мер, принимаемых для противодействия России", - сказал глава дипломатии ЕС.

https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html

https://ria.ru/20240607/serbiya-1951347115.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), жозеп боррель, евросоюз