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В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/serbiya-1955019671.html
В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов
В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов
Россия в контакте с Сербией будет разбираться в экспорте Белградом боеприпасов, которые якобы оказались у Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:19
2024-06-24T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
россия
дмитрий песков
александр вучич
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в контакте с Сербией будет разбираться в экспорте Белградом боеприпасов, которые якобы оказались у Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. "Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича (президент Сербии Александр Вучич), будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сербия, россия, дмитрий песков, александр вучич, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Россия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Украина, Вооруженные силы Украины
В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов

Песков: Россия в контакте с Сербией разберется в истории с экспортом боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в контакте с Сербией будет разбираться в экспорте Белградом боеприпасов, которые якобы оказались у Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро.
"Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича (президент Сербии Александр Вучич), будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", - сказал Песков журналистам.
Пленарное заседание мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияРоссияДмитрий ПесковАлександр ВучичУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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