https://ria.ru/20240624/serbiya-1955019671.html
В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов
В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов
Россия в контакте с Сербией будет разбираться в экспорте Белградом боеприпасов, которые якобы оказались у Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:19
2024-06-24T12:19
2024-06-24T12:19
специальная военная операция на украине
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сербия
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дмитрий песков
александр вучич
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в контакте с Сербией будет разбираться в экспорте Белградом боеприпасов, которые якобы оказались у Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. "Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича (президент Сербии Александр Вучич), будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов
Песков: Россия в контакте с Сербией разберется в истории с экспортом боеприпасов