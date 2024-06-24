https://ria.ru/20240624/serbiya-1955019671.html

В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов

В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов - РИА Новости, 24.06.2024

В Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов

Россия в контакте с Сербией будет разбираться в экспорте Белградом боеприпасов, которые якобы оказались у Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:19

2024-06-24T12:19

2024-06-24T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

россия

дмитрий песков

александр вучич

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в контакте с Сербией будет разбираться в экспорте Белградом боеприпасов, которые якобы оказались у Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. "Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича (президент Сербии Александр Вучич), будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, дмитрий песков, александр вучич, украина, вооруженные силы украины