https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955136811.html

Постпредство России при ЕС прокомментировало 14-й пакет санкций

Постпредство России при ЕС прокомментировало 14-й пакет санкций - РИА Новости, 24.06.2024

Постпредство России при ЕС прокомментировало 14-й пакет санкций

Европейский союз в 14-м пакете антироссийских санкций "начал конкретно бить по своим", говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постоянного... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:20

2024-06-24T18:20

2024-06-24T18:20

россия

брюссель

москва

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Европейский союз в 14-м пакете антироссийских санкций "начал конкретно бить по своим", говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе. "На четырнадцатый раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар. По сути местных экономоператоров, вопреки их коммерческим интересам и здравому смыслу, есовцы ставят перед выбором – кто не с нами, тот против нас. Похоже, в Брюсселе считают, что теперь прибыль должна определяться не экономическими расчетами, а идеологическими догмами", - указали в представительстве. Там подчеркнули, что Брюсселю до завершения украинского конфликта "важно успеть наштамповать как можно больше протекционистских и ограничительных мер, причем не только применительно к России". "Очередной "пакет" стал наглядным подтверждением того, с каким остервенением, с каким самоубийственным фанатизмом есовцы ведут против нас экономическую войну. И хотя с Украиной антироссийские рестрикции никак не связаны, до того момента, как будет урегулирован украинский кризис, Брюсселю чрезвычайно важно успеть наштамповать как можно больше протекционистских и ограничительных мер, причем не только применительно к России", - говорится в комментарии. В постпредстве также отметили, что "соразмерно числу принимаемых рестрикций в отношении третьих стран, попыток запугивания "наказанием" за так называемый обход санкций в мире растет число государств, которые видят в этом проявление экономического диктата и шантажа со стороны Брюсселя". "Зачем некогда передовая интеграционная модель продолжает саморазрушаться – вопрос риторический. Есовцам, похоже, уже не важно, какая цена будет заплачена за стремление нанести ущерб России. Очевидно, что, поглощая все больше есовских ресурсов, "санкционный перегрев" грозит выйти из-под контроля, и закончится он плохо для экономики Евросоюза", - заключили в постоянном российском представительстве. Ранее в понедельник Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда политиков, деятелей культуры, журналистов из России, а также российских и иностранных компаний. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, новые товары и услуги. Совет ЕС также обязал европейские компании следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали введенные против РФ ограничительные меры. Кроме того, Брюссель запретил компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также совершать транзакции с компаниями, которые ею пользуются. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240624/kadyrov-1955126303.html

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955116107.html

https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html

https://ria.ru/20240624/shaman-1955107772.html

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россия, брюссель, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, политика