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МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным - РИА Новости, 24.06.2024
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17:14 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955116107.html
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным - РИА Новости, 24.06.2024
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным
В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:14
2024-06-24T17:14
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает доверие мирового большинства к союзу. Ранее в понедельник Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда политиков, деятелей культуры, журналистов из России, а также российских и иностранных компаний. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Такие действия Евросоюза нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход СБ ООН, абсолютно бесперспективны и только подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным

МИД России: 14-й пакет санкций лишь подрывает доверие в мире к Евросоюзу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает доверие мирового большинства к союзу.
Ранее в понедельник Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда политиков, деятелей культуры, журналистов из России, а также российских и иностранных компаний. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
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Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
"Такие действия Евросоюза нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход СБ ООН, абсолютно бесперспективны и только подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Изображение сгенерировано ИИ
Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию
27 мая, 08:00
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Вход в Национальное собрание Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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8 апреля, 08:00
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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