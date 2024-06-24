https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955116107.html
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным - РИА Новости, 24.06.2024
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным
В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:14
2024-06-24T17:14
2024-06-24T17:14
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает доверие мирового большинства к союзу. Ранее в понедельник Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда политиков, деятелей культуры, журналистов из России, а также российских и иностранных компаний. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Такие действия Евросоюза нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход СБ ООН, абсолютно бесперспективны и только подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным
МИД России: 14-й пакет санкций лишь подрывает доверие в мире к Евросоюзу
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает доверие мирового большинства к союзу.
Ранее в понедельник Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда политиков, деятелей культуры, журналистов из России, а также российских и иностранных компаний. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
"Такие действия Евросоюза нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход СБ ООН
, абсолютно бесперспективны и только подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС
", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В Москве
не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин
отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.