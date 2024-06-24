https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955116107.html

МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным

МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным - РИА Новости, 24.06.2024

МИД России назвал 14-й пакет санкций Евросоюза нелегитимным

В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:14

2024-06-24T17:14

2024-06-24T17:14

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В МИД РФ заявили, что 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза является бесперспективным и нелегитимным с международно-правовой точки зрения, он подрывает доверие мирового большинства к союзу. Ранее в понедельник Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда политиков, деятелей культуры, журналистов из России, а также российских и иностранных компаний. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Такие действия Евросоюза нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход СБ ООН, абсолютно бесперспективны и только подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)