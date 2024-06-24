https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955095934.html

Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2"

Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 24.06.2024

Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2"

Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, теперь компании ЕС не должны получать разрешение у... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:09

2024-06-24T16:09

2024-06-24T16:25

венгрия

петер сийярто

евросоюз

аэс "пакш-2"

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, теперь компании ЕС не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать компаниям участвовать в проекте, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр назвал "хорошей новостью" то, что Венгрии удалось "отвоевать" то, чтобы 14-й пакет антироссийских санкций, ставший "продолжением полностью провалившейся стратегии", не повредил венгерским национальным интересам в сфере энергоснабжения. "Мы даже добились того, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" и все его процессы, этапы и элементы полностью исключены из санкционных мер... Это означает, что если европейские предприятия участвуют в инвестициях в расширение АЭС "Пакш" - есть несколько немецких, французских, австрийских фирм - им не надо просить разрешения и у регулирующих органов своих стран... Ни одно правительство не может помешать европейским предприятиям участвовать в инвестициях в АЭС "Пакш", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.

https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html

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венгрия, петер сийярто, евросоюз, аэс "пакш-2", санкции в отношении россии