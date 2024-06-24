Рейтинг@Mail.ru
Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 24.06.2024 (обновлено: 16:25 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955095934.html
Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2"
Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 24.06.2024
Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2"
Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, теперь компании ЕС не должны получать разрешение у... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:09
2024-06-24T16:25
венгрия
петер сийярто
евросоюз
аэс "пакш-2"
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740825285_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_906f7e4ea44ecac9e81432f0c2ee9edf.jpg
БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, теперь компании ЕС не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать компаниям участвовать в проекте, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр назвал "хорошей новостью" то, что Венгрии удалось "отвоевать" то, чтобы 14-й пакет антироссийских санкций, ставший "продолжением полностью провалившейся стратегии", не повредил венгерским национальным интересам в сфере энергоснабжения. &quot;Мы даже добились того, что строительство новых блоков АЭС &quot;Пакш&quot; и все его процессы, этапы и элементы полностью исключены из санкционных мер... Это означает, что если европейские предприятия участвуют в инвестициях в расширение АЭС &quot;Пакш&quot; - есть несколько немецких, французских, австрийских фирм - им не надо просить разрешения и у регулирующих органов своих стран... Ни одно правительство не может помешать европейским предприятиям участвовать в инвестициях в АЭС &quot;Пакш&quot;, - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
https://ria.ru/20240611/platezhi-1952041797.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740825285_186:39:1200:800_1920x0_80_0_0_8b9f3997fb82fb589e3d9652e37dc6ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, петер сийярто, евросоюз, аэс "пакш-2", санкции в отношении россии
Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, АЭС "Пакш-2", Санкции в отношении России
Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в АЭС "Пакш-2"

Сийярто: Венгрия отвоевала исключение для инвестиций в АЭС "Пакш-2" из санкций

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 июн - РИА Новости. Венгрия отвоевала исключение для всех инвестиций в строительство АЭС "Пакш-2" из санкционного пакета, теперь компании ЕС не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать компаниям участвовать в проекте, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министр назвал "хорошей новостью" то, что Венгрии удалось "отвоевать" то, чтобы 14-й пакет антироссийских санкций, ставший "продолжением полностью провалившейся стратегии", не повредил венгерским национальным интересам в сфере энергоснабжения.
«

"Мы даже добились того, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" и все его процессы, этапы и элементы полностью исключены из санкционных мер... Это означает, что если европейские предприятия участвуют в инвестициях в расширение АЭС "Пакш" - есть несколько немецких, французских, австрийских фирм - им не надо просить разрешения и у регулирующих органов своих стран... Ни одно правительство не может помешать европейским предприятиям участвовать в инвестициях в АЭС "Пакш", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
11 июня, 08:00
 
ВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзАЭС "Пакш-2"Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала