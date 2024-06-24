https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955064502.html
ЕС ввел антироссийские санкции против банков и провайдеров криптоактивов
ЕС ввел антироссийские санкции против банков и провайдеров криптоактивов - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС ввел антироссийские санкции против банков и провайдеров криптоактивов
Евросоюз в рамках 14-ого пакета антироссийских санкций вводит запрет на операции с банками и провайдерами услуг криптоактивов, которые обеспечивают транзакции... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:28
2024-06-24T14:28
2024-06-24T14:28
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в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз в рамках 14-ого пакета антироссийских санкций вводит запрет на операции с банками и провайдерами услуг криптоактивов, которые обеспечивают транзакции для компаний военно-промышленного комплекса России, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Он (новый пакет санкций – ред.) вводит запрет на операции с банками и провайдерами криптоактивов в России и третьих странах, которые способствуют транзакциям, поддерживающим российскую военно-промышленную базу", - сказано в документе.
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евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ввел антироссийские санкции против банков и провайдеров криптоактивов
ЕС ввел антироссийские санкции против банков и провайдеров услуг криптоактивов