https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955056272.html

ЕС позволит компаниям требовать компенсации за ущерб, понесенный в России

ЕС позволит компаниям требовать компенсации за ущерб, понесенный в России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС позволит компаниям требовать компенсации за ущерб, понесенный в России

ЕС в рамках 14-го пакета санкций против России вводит меры, которые позволят компаниям ЕС требовать компенсацию ущерба, понесенного в результате санкций,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:54

2024-06-24T13:54

2024-06-24T13:54

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. ЕС в рамках 14-го пакета санкций против России вводит меры, которые позволят компаниям ЕС требовать компенсацию ущерба, понесенного в результате санкций, введенных Россией, следует из заявления Совета Евросоюза. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Пакет также включает меры, позволяющие операторам Евросоюза требовать компенсацию за ущерб, нанесенный российскими компаниями в результате исполнения санкций и экспроприации", - указывается в документе. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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россия, москва, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии, в мире