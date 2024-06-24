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Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
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13:53 24.06.2024 (обновлено: 14:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955055963.html
Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС
Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС - РИА Новости, 24.06.2024
Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС
Российские предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко попали под новые санкции ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:53
2024-06-24T14:55
экономика
роман троценко
евросоюз
русская медная компания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко попали под новые санкции ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Игорь Алексеевич Алтушкин - ... основатель "Русской медной компании". Роман Викторович Троценко - российский предприниматель, советник главы "Роснефти" Игоря Сечина, основатель и совладелец инвестиционной компании AEON, директор GeoProMining Investment (CYP) Limited ", - сказано в документе. В санкционный список также попала буровая компания "Евразия", которая, как отмечает ЕС, "вносит существенный вклад в развитие российского энергетического сектора". Кроме того, ЕС включил в список Научно-технический центр "Атлас", занимающийся исследованиями, разработкой и производством средств криптографической защиты информации.Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
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экономика, роман троценко, евросоюз, русская медная компания, санкции в отношении россии
Экономика, Роман Троценко, Евросоюз, Русская медная компания, Санкции в отношении России
Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС

ЕС ввел санкции против предпринимателей Игоря Алтушкина и Романа Троценко

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВладелец ЗАО "Русская медная компания" Игорь Алтушкин
Владелец ЗАО Русская медная компания Игорь Алтушкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Владелец ЗАО "Русская медная компания" Игорь Алтушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко попали под новые санкции ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.
"Игорь Алексеевич Алтушкин - ... основатель "Русской медной компании". Роман Викторович Троценко - российский предприниматель, советник главы "Роснефти" Игоря Сечина, основатель и совладелец инвестиционной компании AEON, директор GeoProMining Investment (CYP) Limited ", - сказано в документе.
В санкционный список также попала буровая компания "Евразия", которая, как отмечает ЕС, "вносит существенный вклад в развитие российского энергетического сектора". Кроме того, ЕС включил в список Научно-технический центр "Атлас", занимающийся исследованиями, разработкой и производством средств криптографической защиты информации.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США
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ЭкономикаРоман ТроценкоЕвросоюзРусская медная компанияСанкции в отношении России
 
 
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