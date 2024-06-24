https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955055963.html

Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС

Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС - РИА Новости, 24.06.2024

Российские предприниматели Алтушкин и Троценко попали под новые санкции ЕС

Российские предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко попали под новые санкции ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:53

2024-06-24T13:53

2024-06-24T14:55

экономика

роман троценко

евросоюз

русская медная компания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко попали под новые санкции ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Игорь Алексеевич Алтушкин - ... основатель "Русской медной компании". Роман Викторович Троценко - российский предприниматель, советник главы "Роснефти" Игоря Сечина, основатель и совладелец инвестиционной компании AEON, директор GeoProMining Investment (CYP) Limited ", - сказано в документе. В санкционный список также попала буровая компания "Евразия", которая, как отмечает ЕС, "вносит существенный вклад в развитие российского энергетического сектора". Кроме того, ЕС включил в список Научно-технический центр "Атлас", занимающийся исследованиями, разработкой и производством средств криптографической защиты информации.Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.

https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954642359.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, роман троценко, евросоюз, русская медная компания, санкции в отношении россии