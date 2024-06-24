https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955042703.html

Shaman попал под санкции Евросоюза

Shaman попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2024

Shaman попал под санкции Евросоюза

Российский исполнитель Shaman попал под новые санкции Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:12

2024-06-24T13:12

2024-06-24T13:39

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

санкции в отношении россии

новости культуры

россия

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Российский исполнитель Shaman попал под новые санкции Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии."Ярослав Юрьевич Дронов. Сценическое имя Shaman", - сказано там.По заявлению ЕС, исполнитель поддерживает действия, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".

https://ria.ru/20240624/gagarina-1955042092.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

shaman (ярослав дронов) , санкции в отношении россии, новости культуры, россия, евросоюз, еврокомиссия