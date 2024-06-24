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Shaman попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2024
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Шоубиз
 
13:12 24.06.2024 (обновлено: 13:39 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955042703.html
Shaman попал под санкции Евросоюза
Shaman попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 24.06.2024
Shaman попал под санкции Евросоюза
Российский исполнитель Shaman попал под новые санкции Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:12
2024-06-24T13:39
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
санкции в отношении россии
новости культуры
россия
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Российский исполнитель Shaman попал под новые санкции Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии."Ярослав Юрьевич Дронов. Сценическое имя Shaman", - сказано там.По заявлению ЕС, исполнитель поддерживает действия, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
https://ria.ru/20240624/gagarina-1955042092.html
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shaman (ярослав дронов) , санкции в отношении россии, новости культуры, россия, евросоюз, еврокомиссия
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Санкции в отношении России, Новости культуры, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия
Shaman попал под санкции Евросоюза

Российский певец Shaman попал под новые санкции Евросоюза

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец SHAMAN. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Российский исполнитель Shaman попал под новые санкции Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.
"Ярослав Юрьевич Дронов. Сценическое имя Shaman", - сказано там.
По заявлению ЕС, исполнитель поддерживает действия, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
Полина Гагарина
Полина Гагарина попала под санкции ЕС
13:07
 
ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)Санкции в отношении РоссииНовости культурыРоссияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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