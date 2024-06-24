https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955032864.html
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках
ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:37
2024-06-24T12:37
2024-06-24T12:52
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его страны-члены, следует из распространенного в официальном журнале ЕС документа.Помимо граждан ЕС в списке оказались двое "обладателей паспортов Украины".Сообщается, что санкции, которые включают запрет на поездки в ЕС и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".
https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939187504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках
ЕС ввел санкции против шести человек, обвинив их в кибератаках
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его страны-члены, следует из распространенного в официальном журнале ЕС документа.
Помимо граждан ЕС в списке оказались двое "обладателей паспортов Украины".
Сообщается, что санкции, которые включают запрет на поездки в ЕС и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".