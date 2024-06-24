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ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках - РИА Новости, 24.06.2024
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12:37 24.06.2024 (обновлено: 12:52 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955032864.html
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках
ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:37
2024-06-24T12:52
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его страны-члены, следует из распространенного в официальном журнале ЕС документа.Помимо граждан ЕС в списке оказались двое "обладателей паспортов Украины".Сообщается, что санкции, которые включают запрет на поездки в ЕС и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".
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евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках

ЕС ввел санкции против шести человек, обвинив их в кибератаках

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его страны-члены, следует из распространенного в официальном журнале ЕС документа.
Помимо граждан ЕС в списке оказались двое "обладателей паспортов Украины".
Сообщается, что санкции, которые включают запрет на поездки в ЕС и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".
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