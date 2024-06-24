https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955032864.html

ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках

ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС ввел санкции против четверых россиян, обвинив их в кибератаках

ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:37

2024-06-24T12:37

2024-06-24T12:52

евросоюз

в мире

россия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции за киберпреступления, добавил в список шесть фигурантов, включая четырех россиян, за якобы кибератаки на Евросоюз и его страны-члены, следует из распространенного в официальном журнале ЕС документа.Помимо граждан ЕС в списке оказались двое "обладателей паспортов Украины".Сообщается, что санкции, которые включают запрет на поездки в ЕС и заморозку всех активов на европейской территории, введены за "участие в кибератаках, имевших значительные последствия, которые представляют угрозу ЕС или его странам-членам".

https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939187504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии