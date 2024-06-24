https://ria.ru/20240624/sanktsii-1954969088.html

ЕС начинает работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

ЕС начинает работу над 15-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС начинает работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

Страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций, заявила глава МИД Финляндии Валтонен. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:37

2024-06-24T09:37

2024-06-24T09:39

в мире

финляндия

люксембург (округ)

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций, заявила глава МИД Финляндии Валтонен. "Я рада 14-му пакету санкций, конечно, его обсуждение заняло много времени… Работа над следующим пакетом начнется немедленно", - сказала она журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html

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Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии