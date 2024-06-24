https://ria.ru/20240624/sanktsii-1954969088.html
ЕС начинает работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
ЕС начинает работу над 15-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС начинает работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
Страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций, заявила глава МИД Финляндии Валтонен. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:37
2024-06-24T09:37
2024-06-24T09:39
в мире
финляндия
люксембург (округ)
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций, заявила глава МИД Финляндии Валтонен. "Я рада 14-му пакету санкций, конечно, его обсуждение заняло много времени… Работа над следующим пакетом начнется немедленно", - сказала она журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Люксембург (округ), Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС начинает работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
Валтонен: ЕС немедленно начнет работу над 15-м пакетом антироссийских санкций