Мирошник назвал саммит в Швейцарии сбором антироссийской коалиции
Мирошник: саммит в Швейцарии прошел в формате сбора антироссийской коалиции
© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Встреча по Украине в Швейцарии прошла в формате сбора антироссийской коалиции, на ней не была предусмотрена возможность достижения урегулирования, сказал РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Замбия присоединилась к коммюнике саммита по Украине
20 июня, 13:32
"Сам формат, который был предусмотрен – это формат сбора некой антироссийской коалиции. Такой "сходняк", в котором речи об урегулировании не идет. Для того, чтобы начать процесс переговоров нужно минимум двое, если у двоих не получается разговаривать, нужен кто-то в виде посредника, который бы обеспечил модерацию. Но не нужно для этого собирать 70, 80 государств. Что они в таком формате будут делать?" - подчеркнул дипломат.
Мирошник отметил, что такого рода мероприятия проводятся "когда хочется собрать некую "гурьбу", которая бы оказывала на кого-то давление".
"Украина, при поддержке западников, неоднократно их делала – это была куча всевозможных мероприятий, на которых они стараются надавить на Россию, протащить свои нарративы. А в переговорах такое не работает… Не на Россию нужно оказывать давление. Россия четко отстаивает свои интересы, она четко и прагматично движется в своих нарративах и своих предложениях, которые она выдвигает", - сказал он в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.