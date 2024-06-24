https://ria.ru/20240624/sammit-1955164780.html

Мирошник назвал саммит в Швейцарии сбором антироссийской коалиции

Мирошник назвал саммит в Швейцарии сбором антироссийской коалиции - РИА Новости, 24.06.2024

Мирошник назвал саммит в Швейцарии сбором антироссийской коалиции

Встреча по Украине в Швейцарии прошла в формате сбора антироссийской коалиции, на ней не была предусмотрена возможность достижения урегулирования, сказал РИА... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:56

2024-06-24T19:56

2024-06-24T19:56

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – РИА Новости. Встреча по Украине в Швейцарии прошла в формате сбора антироссийской коалиции, на ней не была предусмотрена возможность достижения урегулирования, сказал РИА Новости посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. "Сам формат, который был предусмотрен – это формат сбора некой антироссийской коалиции. Такой "сходняк", в котором речи об урегулировании не идет. Для того, чтобы начать процесс переговоров нужно минимум двое, если у двоих не получается разговаривать, нужен кто-то в виде посредника, который бы обеспечил модерацию. Но не нужно для этого собирать 70, 80 государств. Что они в таком формате будут делать?" - подчеркнул дипломат. Мирошник отметил, что такого рода мероприятия проводятся "когда хочется собрать некую "гурьбу", которая бы оказывала на кого-то давление". "Украина, при поддержке западников, неоднократно их делала – это была куча всевозможных мероприятий, на которых они стараются надавить на Россию, протащить свои нарративы. А в переговорах такое не работает… Не на Россию нужно оказывать давление. Россия четко отстаивает свои интересы, она четко и прагматично движется в своих нарративах и своих предложениях, которые она выдвигает", - сказал он в кулуарах мероприятия, состоявшегося в понедельник в Русском доме в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240620/zambiya-1954221298.html

https://ria.ru/20240624/konferentsiya-1955143259.html

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955023235.html

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