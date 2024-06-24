https://ria.ru/20240624/rumyniya-1954982367.html
В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе
В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе - РИА Новости, 24.06.2024
В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе
Четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе в румынском городе Ибэнешть, среди них был и директор предприятия, сообщила пресс-служба инспектората... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:03
2024-06-24T10:03
2024-06-24T10:03
в мире
яссы
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе в румынском городе Ибэнешть, среди них был и директор предприятия, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Ботошань. По данным ведомства, на место прибыли пять бригад спасателей, которые установили, что в отстойник упали два работника, администратор и директор предприятия Раду Тудосе. "Четверо человек в возрасте от 47 до 56 лет были вытащены из отстойника пожарными и доставлены медицинским бригадам. Один из пострадавших находился в сознании и был доставлен в больницу для оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как уточнили в инспекторате, администратора молокозавода доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Тудосе решили отправить на вертолете в больницу города Яссы, но он также скончался. Полиция должна провести проверку, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240606/napadenie-1951038705.html
яссы
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, яссы, румыния
В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе
В Румынии директор и три работника завода погибли после падения в отстойник
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе в румынском городе Ибэнешть, среди них был и директор предприятия, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Ботошань.
По данным ведомства, на место прибыли пять бригад спасателей, которые установили, что в отстойник упали два работника, администратор и директор предприятия Раду Тудосе.
«
"Четверо человек в возрасте от 47 до 56 лет были вытащены из отстойника пожарными и доставлены медицинским бригадам. Один из пострадавших находился в сознании и был доставлен в больницу для оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как уточнили в инспекторате, администратора молокозавода доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Тудосе решили отправить на вертолете в больницу города Яссы, но он также скончался.
Полиция должна провести проверку, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента, заключили в пресс-службе.