https://ria.ru/20240624/rumyniya-1954982367.html

В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе

В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе - РИА Новости, 24.06.2024

В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе

Четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе в румынском городе Ибэнешть, среди них был и директор предприятия, сообщила пресс-служба инспектората... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:03

2024-06-24T10:03

2024-06-24T10:03

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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе в румынском городе Ибэнешть, среди них был и директор предприятия, сообщила пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Ботошань. По данным ведомства, на место прибыли пять бригад спасателей, которые установили, что в отстойник упали два работника, администратор и директор предприятия Раду Тудосе. "Четверо человек в возрасте от 47 до 56 лет были вытащены из отстойника пожарными и доставлены медицинским бригадам. Один из пострадавших находился в сознании и был доставлен в больницу для оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как уточнили в инспекторате, администратора молокозавода доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Тудосе решили отправить на вертолете в больницу города Яссы, но он также скончался. Полиция должна провести проверку, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240606/napadenie-1951038705.html

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в мире, яссы, румыния