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"Финальная цель": в Киеве раскрыли, что готовит Запад внутри России - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 24.06.2024 (обновлено: 18:42 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/rossiya-1955141723.html
"Финальная цель": в Киеве раскрыли, что готовит Запад внутри России
"Финальная цель": в Киеве раскрыли, что готовит Запад внутри России - РИА Новости, 24.06.2024
"Финальная цель": в Киеве раскрыли, что готовит Запад внутри России
Запад поставил Украине задачу стать спусковым крючком для расчленения России, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью для видеоблога... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:32
2024-06-24T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад поставил Украине задачу стать спусковым крючком для расчленения России, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью для видеоблога директора Украинского института политики Руслана Бортника."Финальная цель проекта Анти-Россия — как для Запада, так и для украинских политиков, состоит в том, что Украина должна стать триггером, который приведет к системным изменениям внутри России", — сказал он.По словам журналиста, Украина должна заслужить членство в НАТО и ЕС, приняв на себя военный удар."Украина должна послужить тому, чтобы Россия распалась на 10-20 государств, чтобы она перестала существовать. Это главные задачи", — утверждает Бондаренко.По его словам, предполагается, что новые государственные образования на территории России будут лояльны США. Журналист не уточнил, каким образом Украина способна достичь таких результатов.В июне президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку. По словам главы государства, реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к России территорий.
https://ria.ru/20240624/udar-1955097422.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Финальная цель": в Киеве раскрыли, что готовит Запад внутри России

Киевский политолог Бондаренко: Украине велели расчленить Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад поставил Украине задачу стать спусковым крючком для расчленения России, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью для видеоблога директора Украинского института политики Руслана Бортника.
"Финальная цель проекта Анти-Россия — как для Запада, так и для украинских политиков, состоит в том, что Украина должна стать триггером, который приведет к системным изменениям внутри России", — сказал он.
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По словам журналиста, Украина должна заслужить членство в НАТО и ЕС, приняв на себя военный удар.
«
"Украина должна послужить тому, чтобы Россия распалась на 10-20 государств, чтобы она перестала существовать. Это главные задачи", — утверждает Бондаренко.
По его словам, предполагается, что новые государственные образования на территории России будут лояльны США. Журналист не уточнил, каким образом Украина способна достичь таких результатов.
В июне президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку. По словам главы государства, реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к России территорий.
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