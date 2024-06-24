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Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/rossiya-1955140601.html
Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине
Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине
США призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее начать мирный диалог с Украиной, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:29
2024-06-24T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
государственный департамент сша
сша
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее начать мирный диалог с Украиной, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что открыта для переговоров с украинской стороной, однако Киев законодательно наложил запрет на них. "Мы просим Китай задействовать свои рычаги влияния, чтобы вернуть Россию... за стол переговоров для завершения этого конфликта в соответствии с Уставом ООН", - заявил американский чиновник на брифинге для журналистов. Ранее в июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Государственный департамент США, США, Китай
Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине

Госдеп призвал Китай убедить Россию начать переговоры с Украиной

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее начать мирный диалог с Украиной, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что открыта для переговоров с украинской стороной, однако Киев законодательно наложил запрет на них.
"Мы просим Китай задействовать свои рычаги влияния, чтобы вернуть Россию... за стол переговоров для завершения этого конфликта в соответствии с Уставом ООН", - заявил американский чиновник на брифинге для журналистов.
Ранее в июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГосударственный департамент СШАСШАКитай
 
 
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