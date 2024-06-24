Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине
Госдеп призвал Китай убедить Россию начать переговоры с Украиной
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее начать мирный диалог с Украиной, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что открыта для переговоров с украинской стороной, однако Киев законодательно наложил запрет на них.
"Мы просим Китай задействовать свои рычаги влияния, чтобы вернуть Россию... за стол переговоров для завершения этого конфликта в соответствии с Уставом ООН", - заявил американский чиновник на брифинге для журналистов.
Ранее в июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.