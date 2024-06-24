https://ria.ru/20240624/rossiya-1955140601.html

Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине

Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине - РИА Новости, 24.06.2024

Госдеп призвал Китай повлиять на Россию по Украине

США призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее начать мирный диалог с Украиной, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:29

2024-06-24T18:29

2024-06-24T18:29

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее начать мирный диалог с Украиной, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что открыта для переговоров с украинской стороной, однако Киев законодательно наложил запрет на них. "Мы просим Китай задействовать свои рычаги влияния, чтобы вернуть Россию... за стол переговоров для завершения этого конфликта в соответствии с Уставом ООН", - заявил американский чиновник на брифинге для журналистов. Ранее в июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, государственный департамент сша, сша, китай