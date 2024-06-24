https://ria.ru/20240624/rosatom-1954947317.html

"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить

"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить - РИА Новости, 24.06.2024

"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить

Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор — за республикой, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T04:11

2024-06-24T04:11

2024-06-24T06:08

вьетнам

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор — за республикой, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев."Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры — это будет "Ниньтхуан-1" или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте — нам пока не ведомо", — сказал Лихачев, говоря о перспективах возобновления переговоров с Вьетнамом по строительству АЭС в республике. Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.

https://ria.ru/20240620/putin-1954272406.html

вьетнам

россия

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вьетнам, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"