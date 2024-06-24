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"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить - РИА Новости, 24.06.2024
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04:11 24.06.2024 (обновлено: 06:08 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/rosatom-1954947317.html
"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить
"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить - РИА Новости, 24.06.2024
"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить
Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор — за республикой, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T04:11
2024-06-24T06:08
вьетнам
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор — за республикой, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев."Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры — это будет "Ниньтхуан-1" или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте — нам пока не ведомо", — сказал Лихачев, говоря о перспективах возобновления переговоров с Вьетнамом по строительству АЭС в республике. Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
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вьетнам, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Вьетнам, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить

Лихачев: РФ может построить во Вьетнаме как "Ниньтхуан-1", так и АЭС иного типа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия может построить во Вьетнаме как АЭС "Ниньтхуан-1", так и станцию другого типа, выбор — за республикой, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры — это будет "Ниньтхуан-1" или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте — нам пока не ведомо", — сказал Лихачев, говоря о перспективах возобновления переговоров с Вьетнамом по строительству АЭС в республике.
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Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
 
ВьетнамРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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