https://ria.ru/20240624/rets-1955021332.html

РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта

РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта - РИА Новости, 24.06.2024

РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), транспортная группа Fesco и Государственная Третьяковская галерея представили совместный проект "Искусство... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:22

2024-06-24T12:22

2024-06-24T12:22

экономика

россия

третьяковская галерея

fesco

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), транспортная группа Fesco и Государственная Третьяковская галерея представили совместный проект "Искусство логистики экспорта", в основе которого лежит синергия продвижения мягкой силы и экспорта, позволяющая ближе познакомить иностранцев с русской культурой и привлечь внимание к продукции Made in Russia, сообщает центр."Проект с помощью искусственного интеллекта (ИИ) переосмысливает бесценные шедевры из Государственной Третьяковской галереи и представляет ассоциирующиеся с ними товары российского производства. Акция продвижения организована в рамках работы сети постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК Good Food Russia, созданных Российским экспортным центром и Минсельхозом России", - говорится в сообщении.Рекламная кампания по продвижению проекта была проведена в шести странах присутствия демонстрационно-дегустационных павильонов Good Food Russia: Саудовская Аравия, Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Материалы, посвященные проекту, на локальных языках были опубликованы в местных социальных сетях и представлены в рамках офлайн-мероприятий – например, на выставке The Saudi Food Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, был представлен стенд российской продукции АПК Good Food Russia, размещен роллап о проекте, а также картины и изображения, сгенерированные ИИ.Кроме того, более 9,6 миллиона человек смогли поближе познакомиться с русской культурой и продукцией российских экспортеров в социальных сетях и СМИ в рамках продвижения Национальных магазинов российских товаров на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России" (подробнее о Национальных магазинах можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт").Напомним, впервые проект "Искусство логистики экспорта" был представлен на совместном стенде РЭЦ и Fesco "Сделано в России" на полях VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине в мае 2024 года.Ознакомиться с проектом, оценить переосмысленные шедевры Третьяковской галереи и российские экспортные товары можно на официальном сайте проекта РЭЦ по продвижению продукции АПК Good Food Russia в разделе "Специальные проекты".Для проекта на основе известных картин великих художников России с использованием искусственного интеллекта были созданы пять изображений, которые отражают воспоминания или ассоциации россиян, связанные с отечественной продукцией. Эти работы, сопровождаемые видео-туром по виртуальной галерее, подчеркивают, что российские экспортные товары выходят за рамки простой торговли - они воплощают культурный обмен, который несет русскую душу и культуру миру, как это исторически делало искусство страны.

https://ria.ru/20240620/rets-1954336372.html

https://ria.ru/20240620/usloviya-1954261208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, третьяковская галерея, fesco, российский экспортный центр (рэц)