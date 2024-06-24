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РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта - РИА Новости, 24.06.2024
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12:22 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/rets-1955021332.html
РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта
РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта - РИА Новости, 24.06.2024
РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), транспортная группа Fesco и Государственная Третьяковская галерея представили совместный проект "Искусство... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:22
2024-06-24T12:22
экономика
россия
третьяковская галерея
fesco
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), транспортная группа Fesco и Государственная Третьяковская галерея представили совместный проект "Искусство логистики экспорта", в основе которого лежит синергия продвижения мягкой силы и экспорта, позволяющая ближе познакомить иностранцев с русской культурой и привлечь внимание к продукции Made in Russia, сообщает центр."Проект с помощью искусственного интеллекта (ИИ) переосмысливает бесценные шедевры из Государственной Третьяковской галереи и представляет ассоциирующиеся с ними товары российского производства. Акция продвижения организована в рамках работы сети постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК Good Food Russia, созданных Российским экспортным центром и Минсельхозом России", - говорится в сообщении.Рекламная кампания по продвижению проекта была проведена в шести странах присутствия демонстрационно-дегустационных павильонов Good Food Russia: Саудовская Аравия, Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Материалы, посвященные проекту, на локальных языках были опубликованы в местных социальных сетях и представлены в рамках офлайн-мероприятий – например, на выставке The Saudi Food Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, был представлен стенд российской продукции АПК Good Food Russia, размещен роллап о проекте, а также картины и изображения, сгенерированные ИИ.Кроме того, более 9,6 миллиона человек смогли поближе познакомиться с русской культурой и продукцией российских экспортеров в социальных сетях и СМИ в рамках продвижения Национальных магазинов российских товаров на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России" (подробнее о Национальных магазинах можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт").Напомним, впервые проект "Искусство логистики экспорта" был представлен на совместном стенде РЭЦ и Fesco "Сделано в России" на полях VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине в мае 2024 года.Ознакомиться с проектом, оценить переосмысленные шедевры Третьяковской галереи и российские экспортные товары можно на официальном сайте проекта РЭЦ по продвижению продукции АПК Good Food Russia в разделе "Специальные проекты".Для проекта на основе известных картин великих художников России с использованием искусственного интеллекта были созданы пять изображений, которые отражают воспоминания или ассоциации россиян, связанные с отечественной продукцией. Эти работы, сопровождаемые видео-туром по виртуальной галерее, подчеркивают, что российские экспортные товары выходят за рамки простой торговли - они воплощают культурный обмен, который несет русскую душу и культуру миру, как это исторически делало искусство страны.
https://ria.ru/20240620/rets-1954336372.html
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экономика, россия, третьяковская галерея, fesco, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Третьяковская галерея, FESCO, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ, Fesco и Третьяковка представили проект "Искусство логистики экспорта

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), транспортная группа Fesco и Государственная Третьяковская галерея представили совместный проект "Искусство логистики экспорта", в основе которого лежит синергия продвижения мягкой силы и экспорта, позволяющая ближе познакомить иностранцев с русской культурой и привлечь внимание к продукции Made in Russia, сообщает центр.
"Проект с помощью искусственного интеллекта (ИИ) переосмысливает бесценные шедевры из Государственной Третьяковской галереи и представляет ассоциирующиеся с ними товары российского производства. Акция продвижения организована в рамках работы сети постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК Good Food Russia, созданных Российским экспортным центром и Минсельхозом России", - говорится в сообщении.
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Рекламная кампания по продвижению проекта была проведена в шести странах присутствия демонстрационно-дегустационных павильонов Good Food Russia: Саудовская Аравия, Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Материалы, посвященные проекту, на локальных языках были опубликованы в местных социальных сетях и представлены в рамках офлайн-мероприятий – например, на выставке The Saudi Food Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, был представлен стенд российской продукции АПК Good Food Russia, размещен роллап о проекте, а также картины и изображения, сгенерированные ИИ.
Кроме того, более 9,6 миллиона человек смогли поближе познакомиться с русской культурой и продукцией российских экспортеров в социальных сетях и СМИ в рамках продвижения Национальных магазинов российских товаров на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России" (подробнее о Национальных магазинах можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт").
Напомним, впервые проект "Искусство логистики экспорта" был представлен на совместном стенде РЭЦ и Fesco "Сделано в России" на полях VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине в мае 2024 года.
Ознакомиться с проектом, оценить переосмысленные шедевры Третьяковской галереи и российские экспортные товары можно на официальном сайте проекта РЭЦ по продвижению продукции АПК Good Food Russia в разделе "Специальные проекты".
Для проекта на основе известных картин великих художников России с использованием искусственного интеллекта были созданы пять изображений, которые отражают воспоминания или ассоциации россиян, связанные с отечественной продукцией. Эти работы, сопровождаемые видео-туром по виртуальной галерее, подчеркивают, что российские экспортные товары выходят за рамки простой торговли - они воплощают культурный обмен, который несет русскую душу и культуру миру, как это исторически делало искусство страны.
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ЭкономикаРоссияТретьяковская галереяFESCOРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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