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В Кузбассе утонул десятилетний мальчик - РИА Новости, 24.06.2024
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08:12 24.06.2024
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В Кузбассе утонул десятилетний мальчик
В Кузбассе утонул десятилетний мальчик - РИА Новости, 24.06.2024
В Кузбассе утонул десятилетний мальчик
Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:12
2024-06-24T08:12
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. Сообщение о том, что в карьере в Прокопьевском муниципальном округе утонул десятилетний мальчик, поступило в оперативные службы 22 июня. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СК. "По предварительным данным, десятилетний потерпевший отравился вместе семьей купаться на заброшенный карьер, расположенный в районе посёлка Школьного, где мать оставила малолетнего на несколько минут в воде без присмотра, вернувшись – не нашла сына на водной поверхности. Тело ребенка было обнаружено очевидцем под водой", - сообщает ведомство. Отмечается, что на месте происшествия установлены информационные таблички о запрете купания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.
https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе утонул десятилетний мальчик

В Кемеровской области мальчик пошел купаться с мамой в карьере и утонул

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Сообщение о том, что в карьере в Прокопьевском муниципальном округе утонул десятилетний мальчик, поступило в оперативные службы 22 июня.
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"По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СК.
"По предварительным данным, десятилетний потерпевший отравился вместе семьей купаться на заброшенный карьер, расположенный в районе посёлка Школьного, где мать оставила малолетнего на несколько минут в воде без присмотра, вернувшись – не нашла сына на водной поверхности. Тело ребенка было обнаружено очевидцем под водой", - сообщает ведомство.
Отмечается, что на месте происшествия установлены информационные таблички о запрете купания.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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