https://ria.ru/20240624/rebenok-1954955745.html
В Кузбассе утонул десятилетний мальчик
В Кузбассе утонул десятилетний мальчик - РИА Новости, 24.06.2024
В Кузбассе утонул десятилетний мальчик
Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:12
2024-06-24T08:12
2024-06-24T08:12
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. Сообщение о том, что в карьере в Прокопьевском муниципальном округе утонул десятилетний мальчик, поступило в оперативные службы 22 июня. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СК. "По предварительным данным, десятилетний потерпевший отравился вместе семьей купаться на заброшенный карьер, расположенный в районе посёлка Школьного, где мать оставила малолетнего на несколько минут в воде без присмотра, вернувшись – не нашла сына на водной поверхности. Тело ребенка было обнаружено очевидцем под водой", - сообщает ведомство. Отмечается, что на месте происшествия установлены информационные таблички о запрете купания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.
https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе утонул десятилетний мальчик
В Кемеровской области мальчик пошел купаться с мамой в карьере и утонул
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости.
Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба
следственного управления Следственного комитета по региону.
Сообщение о том, что в карьере в Прокопьевском муниципальном округе утонул десятилетний мальчик, поступило в оперативные службы 22 июня.
"По данному факту следственными органами СК России
по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СК.
"По предварительным данным, десятилетний потерпевший отравился вместе семьей купаться на заброшенный карьер, расположенный в районе посёлка Школьного, где мать оставила малолетнего на несколько минут в воде без присмотра, вернувшись – не нашла сына на водной поверхности. Тело ребенка было обнаружено очевидцем под водой", - сообщает ведомство.
Отмечается, что на месте происшествия установлены информационные таблички о запрете купания.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.