https://ria.ru/20240624/rebenok-1954955745.html

В Кузбассе утонул десятилетний мальчик

В Кузбассе утонул десятилетний мальчик - РИА Новости, 24.06.2024

В Кузбассе утонул десятилетний мальчик

Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:12

2024-06-24T08:12

2024-06-24T08:12

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик пошел купаться с мамой в запрещенном месте в Прокопьевском округе Кемеровской области и утонул, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. Сообщение о том, что в карьере в Прокопьевском муниципальном округе утонул десятилетний мальчик, поступило в оперативные службы 22 июня. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СК. "По предварительным данным, десятилетний потерпевший отравился вместе семьей купаться на заброшенный карьер, расположенный в районе посёлка Школьного, где мать оставила малолетнего на несколько минут в воде без присмотра, вернувшись – не нашла сына на водной поверхности. Тело ребенка было обнаружено очевидцем под водой", - сообщает ведомство. Отмечается, что на месте происшествия установлены информационные таблички о запрете купания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)