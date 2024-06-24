https://ria.ru/20240624/ravvin-1955144339.html

Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане

Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования погибшим в Дагестане и связал нападение террористов с прошлогодними антисемитскими беспорядками в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:44

2024-06-24T18:44

2024-06-24T18:44

религия

россия

махачкала

ближний восток

берл лазар

федерация еврейских общин россии

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования погибшим в Дагестане и связал нападение террористов с прошлогодними антисемитскими беспорядками в аэропорту Махачкалы, сообщили в пресс-службе главного раввината России."Главный раввин России Берл Лазар связал нападение в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы", - говорится в сообщении.Лазар отметил, что беспорядки в махачкалинском аэропорту и в Хасавьюрте произошли всего полгода назад."И вот новое нападение, еще более страшное, с многочисленными жертвами. Мой народ хорошо знает, что такое международный терроризм. Носители той же человеконенавистнической идеологии не раз убивали моих единоверцев и соплеменников на Ближнем Востоке, в Европе и на американском континенте. Порой они прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами – но цель у них всегда одна: убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие", - процитировали в пресс-службе Лазара.Раввин уверен, что террористы не случайно избрали целями своих терактов церковь и синагоги. "Религия – истинная религия, служение Б-гу, который создал наш мир и наш человеческий род – это всегда стремление к миру, к добру, к взаимопомощи и взаимному уважению. Как раз те понятия, которые особо ненавистны экстремистам всех мастей", - заявил раввин.В свою очередь, глава Федерации еврейских общин (ФЕОР) раввин Александр Борода после терактов в Дагестане призвал народы и конфессии России еще больше сплотиться для искоренения зла в мире."Произошедшие события не должны разобщить представителей различных народов и конфессий, но должны заставить нас с еще большей силой стремиться к взаимопониманию. Потому что только сообща мы можем искоренять в этом мире зло и делать его не только неприемлемым, но и попросту невозможным", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении президента ФЕОР раввина Александра Бороды.Любой теракт является преступлением против человечности и общих ценностей, добавил раввин."К сожалению, каждый из нас не способен противостоять стихийному проявлению зла, но в наших силах не дать возможности его оправдывать. Чтобы никакие события и никакие агрессоры не могли исказить наше понимание добра, уважения и толерантности, требуется принципиальное осуждение террористических актов", – говорится в его заявлении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/nagrady-1955134640.html

https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955108520.html

https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

https://ria.ru/20240624/omarov-1955106442.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, махачкала, ближний восток, берл лазар, федерация еврейских общин россии, русская православная церковь, религия