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Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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Религия
 
18:44 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ravvin-1955144339.html
Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане
Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане
Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования погибшим в Дагестане и связал нападение террористов с прошлогодними антисемитскими беспорядками в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:44
2024-06-24T18:44
религия
россия
махачкала
ближний восток
берл лазар
федерация еврейских общин россии
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования погибшим в Дагестане и связал нападение террористов с прошлогодними антисемитскими беспорядками в аэропорту Махачкалы, сообщили в пресс-службе главного раввината России."Главный раввин России Берл Лазар связал нападение в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы", - говорится в сообщении.Лазар отметил, что беспорядки в махачкалинском аэропорту и в Хасавьюрте произошли всего полгода назад."И вот новое нападение, еще более страшное, с многочисленными жертвами. Мой народ хорошо знает, что такое международный терроризм. Носители той же человеконенавистнической идеологии не раз убивали моих единоверцев и соплеменников на Ближнем Востоке, в Европе и на американском континенте. Порой они прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами – но цель у них всегда одна: убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие", - процитировали в пресс-службе Лазара.Раввин уверен, что террористы не случайно избрали целями своих терактов церковь и синагоги. "Религия – истинная религия, служение Б-гу, который создал наш мир и наш человеческий род – это всегда стремление к миру, к добру, к взаимопомощи и взаимному уважению. Как раз те понятия, которые особо ненавистны экстремистам всех мастей", - заявил раввин.В свою очередь, глава Федерации еврейских общин (ФЕОР) раввин Александр Борода после терактов в Дагестане призвал народы и конфессии России еще больше сплотиться для искоренения зла в мире."Произошедшие события не должны разобщить представителей различных народов и конфессий, но должны заставить нас с еще большей силой стремиться к взаимопониманию. Потому что только сообща мы можем искоренять в этом мире зло и делать его не только неприемлемым, но и попросту невозможным", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении президента ФЕОР раввина Александра Бороды.Любой теракт является преступлением против человечности и общих ценностей, добавил раввин."К сожалению, каждый из нас не способен противостоять стихийному проявлению зла, но в наших силах не дать возможности его оправдывать. Чтобы никакие события и никакие агрессоры не могли исказить наше понимание добра, уважения и толерантности, требуется принципиальное осуждение террористических актов", – говорится в его заявлении.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
https://ria.ru/20240624/nagrady-1955134640.html
https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955108520.html
https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html
https://ria.ru/20240624/omarov-1955106442.html
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россия, махачкала, ближний восток, берл лазар, федерация еврейских общин россии, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Махачкала, Ближний Восток, Берл Лазар, Федерация еврейских общин России, Русская православная церковь, Религия
Главный раввин России выразил соболезнования погибшим в Дагестане

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования погибшим в Дагестане

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования погибшим в Дагестане и связал нападение террористов с прошлогодними антисемитскими беспорядками в аэропорту Махачкалы, сообщили в пресс-службе главного раввината России.
"Главный раввин России Берл Лазар связал нападение в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы", - говорится в сообщении.
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Лазар отметил, что беспорядки в махачкалинском аэропорту и в Хасавьюрте произошли всего полгода назад.
"И вот новое нападение, еще более страшное, с многочисленными жертвами. Мой народ хорошо знает, что такое международный терроризм. Носители той же человеконенавистнической идеологии не раз убивали моих единоверцев и соплеменников на Ближнем Востоке, в Европе и на американском континенте. Порой они прикрываются националистическими, сепаратистскими или даже религиозными лозунгами – но цель у них всегда одна: убить как можно больше невинных людей, а у остальных посеять в сердцах страх и недоверие", - процитировали в пресс-службе Лазара.
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Раввин уверен, что террористы не случайно избрали целями своих терактов церковь и синагоги. "Религия – истинная религия, служение Б-гу, который создал наш мир и наш человеческий род – это всегда стремление к миру, к добру, к взаимопомощи и взаимному уважению. Как раз те понятия, которые особо ненавистны экстремистам всех мастей", - заявил раввин.
В свою очередь, глава Федерации еврейских общин (ФЕОР) раввин Александр Борода после терактов в Дагестане призвал народы и конфессии России еще больше сплотиться для искоренения зла в мире.
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"Произошедшие события не должны разобщить представителей различных народов и конфессий, но должны заставить нас с еще большей силой стремиться к взаимопониманию. Потому что только сообща мы можем искоренять в этом мире зло и делать его не только неприемлемым, но и попросту невозможным", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении президента ФЕОР раввина Александра Бороды.
Любой теракт является преступлением против человечности и общих ценностей, добавил раввин.
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"К сожалению, каждый из нас не способен противостоять стихийному проявлению зла, но в наших силах не дать возможности его оправдывать. Чтобы никакие события и никакие агрессоры не могли исказить наше понимание добра, уважения и толерантности, требуется принципиальное осуждение террористических актов", – говорится в его заявлении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
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