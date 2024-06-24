"Путин предупреждал": в США забили тревогу из-за сильного хода России
Риттер: после визита Путина КНДР больше никто не сможет тронуть
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал КНДР неуязвимой, заключив с ней соглашение о взаимной военной помощи, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Sabby Sabs.
"Россия не только вооружит Северную Корею для самозащиты соответствующим вооружением. Россия будет сотрудничать с ней как стратегический партнер. Ни у кого больше не будет возможности атаковать КНДР. Если кто-то захочет напасть на нее, ему нужно будет воевать с Россией", — отменил он.
По словам аналитика, Владимир Путин предупреждал США о том, что в ответ на предоставление оружия противникам России, Москва начнет снабжать вооружениями противников Вашингтона. По мнению Риттера, такой шаг стал закономерным итогом действий США.
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"Северная Корея получила все. Мы не можем ее тронуть в военном плане. Мы не можем задушить ее экономически. Мы только что добились того, что ей плевать на все, что мы теперь думаем. Единственная страна в мире, которая сейчас важна для Северной Кореи, — это Россия, и у них прекрасные отношения с Россией. Им больше никто не нужен", — заключил Риттер.
В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР 18-19 июня Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".
Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству России и КНДР".