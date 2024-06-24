"Смертельный удар": в Турции оценили последствия политики Путина для Запада
Sabah: разносторонняя и гибкая политика России усугубляет ситуацию для Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад пытался изолировать Россию от мира, но в результате действий президента Владимира Путина получилось ровно наоборот, пишет Sabah.
"США оказались в тупике, увязли в конфликтах на Украине и в секторе Газа. Между тем разносторонняя и гибкая политика России лишь усугубляет ситуацию, в которой оказались американцы", — заявил автор статьи, эксперт в области международной политики Берджан Тутар.
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После начала спецоперации на Украине Владимир Путин подвергся глобальной блокаде со стороны Запада, но, несмотря на это, успешно отразил все атаки недружественных государств, считает автор. Российский президент также навел порядок внутри страны, не оставив Западу пространства для маневра.
Следующие действия Путина были направлены на достижение порядка в ближнем зарубежье: в Средней Азии, Восточной Европе, на Балканах и Кавказе. Автор статьи считает, что президент привлек на свою сторону Азербайджан и Грузию, а вот Армении теперь предстоит расплачиваться за оказанное Западу доверие.
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Наведя порядок на заднем дворе, Путин начал предпринимать глобальные шаги, пишет Sabah. Он укрепил отношения России с Китаем, Индией, Пакистаном и Бразилией, реализовал новую революционную дипломатию с Турцией и исламским миром на основе "автономных стратегий".
"Россия расширяла свою зону влияния через БРИКС — и нанесла смертельный удар, подписав договор с КНДР", — заявил Тутар.
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При этом, считает автор, самый большой геополитический скачок Путин совершил в Европе. Так, в Германии и Франции укрепили положение оппозиционные партии. Венгрия, Словакия и Сербия выступают против конфликта на Украине, число их единомышленников среди европейских стран будет только расти, считает автор.
"Путин осаждает западный замок изнутри. Самую большую выгоду от выборов в Европарламент 4-6 июня получила именно Россия", — добавил обозреватель.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ожидается более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36 процента голосов. В ФРГ уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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