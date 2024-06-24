https://ria.ru/20240624/putin-1955132843.html

"Смертельный удар": в Турции оценили последствия политики Путина для Запада

"Смертельный удар": в Турции оценили последствия политики Путина для Запада - РИА Новости, 24.06.2024

"Смертельный удар": в Турции оценили последствия политики Путина для Запада

Запад пытался изолировать Россию от мира, но в результате действий президента Владимира Путина получилось ровно наоборот, пишет Sabah. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:06

2024-06-24T18:06

2024-06-24T18:53

в мире

россия

турция

украина

эммануэль макрон

хдс/хсс

европарламент

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад пытался изолировать Россию от мира, но в результате действий президента Владимира Путина получилось ровно наоборот, пишет Sabah."США оказались в тупике, увязли в конфликтах на Украине и в секторе Газа. Между тем разносторонняя и гибкая политика России лишь усугубляет ситуацию, в которой оказались американцы", — заявил автор статьи, эксперт в области международной политики Берджан Тутар.После начала спецоперации на Украине Владимир Путин подвергся глобальной блокаде со стороны Запада, но, несмотря на это, успешно отразил все атаки недружественных государств, считает автор. Российский президент также навел порядок внутри страны, не оставив Западу пространства для маневра.Следующие действия Путина были направлены на достижение порядка в ближнем зарубежье: в Средней Азии, Восточной Европе, на Балканах и Кавказе. Автор статьи считает, что президент привлек на свою сторону Азербайджан и Грузию, а вот Армении теперь предстоит расплачиваться за оказанное Западу доверие.Наведя порядок на заднем дворе, Путин начал предпринимать глобальные шаги, пишет Sabah. Он укрепил отношения России с Китаем, Индией, Пакистаном и Бразилией, реализовал новую революционную дипломатию с Турцией и исламским миром на основе "автономных стратегий".При этом, задействовав БРИКС, Путин разработал особый стиль политики в отношениях с Египтом, Саудовской Аравией, Ираном и ОАЭ, говорится в статье. К блоку планируют присоединиться еще 28 стран, в их числе Турция, Малайзия, Таиланд и Вьетнам."Россия расширяла свою зону влияния через БРИКС — и нанесла смертельный удар, подписав договор с КНДР", — заявил Тутар.При этом, считает автор, самый большой геополитический скачок Путин совершил в Европе. Так, в Германии и Франции укрепили положение оппозиционные партии. Венгрия, Словакия и Сербия выступают против конфликта на Украине, число их единомышленников среди европейских стран будет только расти, считает автор."Путин осаждает западный замок изнутри. Самую большую выгоду от выборов в Европарламент 4-6 июня получила именно Россия", — добавил обозреватель.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ожидается более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36 процента голосов. В ФРГ уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, украина, эммануэль макрон, хдс/хсс, европарламент, брикс, владимир путин, политика