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Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов - РИА Новости, 24.06.2024
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15:16 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/putin-1955078701.html
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов - РИА Новости, 24.06.2024
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора условились о продолжении личных контактов, в том числе... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:16
2024-06-24T15:16
астана
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казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля", - говорится в сообщении
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астана, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, шос, в мире
Астана, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ШОС, В мире
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов

Путин и Токаев условились о продолжении личных контактов на саммите ШОС в Астане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля", - говорится в сообщении
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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АстанаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевШОСВ мире
 
 
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