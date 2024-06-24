https://ria.ru/20240624/putin-1955078701.html
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов - РИА Новости, 24.06.2024
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора условились о продолжении личных контактов, в том числе... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:16
2024-06-24T15:16
2024-06-24T15:16
астана
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928800881_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_b41feaec0e4a991a17d3c4b0367dd6bd.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944475977.html
астана
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928800881_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_ec86f6769906974df2bf5892721e815b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, шос, в мире
Астана, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ШОС, В мире
Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов
Путин и Токаев условились о продолжении личных контактов на саммите ШОС в Астане