https://ria.ru/20240624/putin-1955078701.html

Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов

Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов - РИА Новости, 24.06.2024

Путин и Токаев договорились о продолжении личных контактов

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора условились о продолжении личных контактов, в том числе... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:16

2024-06-24T15:16

2024-06-24T15:16

астана

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

шос

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры условились о продолжении личных контактов, в том числе на саммите ШОС в Астане 3-4 июля", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944475977.html

астана

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

астана, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, шос, в мире