https://ria.ru/20240624/putin-1955022611.html
Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков
Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2024
Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Крыму и Дагестане, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:24
2024-06-24T12:24
2024-06-24T13:26
политика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Крыму и Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вчера президент постоянно получал доклады, давал необходимые поручения (в связи с атакой ВСУ на Севастополь и терактами в Дагестане - ред.)", - сказал Песков журналистам.Путин сегодня работает в Кремле, он продолжает получать информацию о помощи пострадавшим."Президент работает в Кремле. Разумеется, он продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым, как оказывается помощь тем, кто был ранен, родным, тем, кто потерял своих родственников в результате нападения преступников в Дагестане", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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политика, россия, севастополь, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Севастополь, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков
Песков: Путин постоянно давал поручения в связи с терактами в Крыму и Дагестане
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Крыму и Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вчера президент постоянно получал доклады, давал необходимые поручения (в связи с атакой ВСУ на Севастополь и терактами в Дагестане - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Путин сегодня работает в Кремле, он продолжает получать информацию о помощи пострадавшим.
"Президент работает в Кремле. Разумеется, он продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым, как оказывается помощь тем, кто был ранен, родным, тем, кто потерял своих родственников в результате нападения преступников в Дагестане", - сказал Песков журналистам.