https://ria.ru/20240624/putin-1955022611.html

Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков

Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2024

Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Крыму и Дагестане, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:24

2024-06-24T12:24

2024-06-24T13:26

политика

россия

севастополь

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Крыму и Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вчера президент постоянно получал доклады, давал необходимые поручения (в связи с атакой ВСУ на Севастополь и терактами в Дагестане - ред.)", - сказал Песков журналистам.Путин сегодня работает в Кремле, он продолжает получать информацию о помощи пострадавшим."Президент работает в Кремле. Разумеется, он продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым, как оказывается помощь тем, кто был ранен, родным, тем, кто потерял своих родственников в результате нападения преступников в Дагестане", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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политика, россия, севастополь, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины