https://ria.ru/20240624/putin-1955020052.html
Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане
Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане, всем пострадавшим будет оказана помощь, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:20
2024-06-24T12:20
2024-06-24T12:20
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дмитрий песков
владимир путин
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане, всем пострадавшим будет оказана помощь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он отметил, что всем пострадавшим будет оказана соответствующая помощь. "Конечно, оказывается помощь сейчас по линии службы здравоохранения всем тем, кто пострадал", - добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html
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происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане
Песков: Путин глубоко соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане, всем пострадавшим будет оказана помощь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, он отметил, что всем пострадавшим будет оказана соответствующая помощь.
"Конечно, оказывается помощь сейчас по линии службы здравоохранения всем тем, кто пострадал", - добавил пресс-секретарь.