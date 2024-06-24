https://ria.ru/20240624/putin-1955020052.html

Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане

Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане, всем пострадавшим будет оказана помощь, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:20

2024-06-24T12:20

2024-06-24T12:20

происшествия

россия

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане, всем пострадавшим будет оказана помощь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он отметил, что всем пострадавшим будет оказана соответствующая помощь. "Конечно, оказывается помощь сейчас по линии службы здравоохранения всем тем, кто пострадал", - добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

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происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале