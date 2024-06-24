Рейтинг@Mail.ru
Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 24.06.2024 (обновлено: 11:11 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/putin-1954997156.html
Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ
Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ
Визит президента Владимира Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России, пишет Advance. "Создать впечатление, что мир объединился против... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:08
2024-06-24T11:11
в мире
вьетнам
россия
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России, пишет Advance. "Создать впечатление, что мир объединился против Москва из-за ее специальной военной операции на Украине не получается, сколько бы ни старались в Вашингтоне", — говорится в публикации. В статье отмечается, что визит Путина вызвал резкую критику у США, которые предъявили претензии Вьетнаму за то, что тот дал российскому президенту возможность показать, что Россия отнюдь не пребывает в международной изоляции. Вместе с тем, разобщить Ханой и Москву невозможно, так как во время холодной войны они выстроили доверительные отношения, которые сохранилось по прошествии многих лет, пишет издание. Президент Владимир Путин посетил на прошлой неделе Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240621/ssha-1954434026.html
https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html
вьетнам
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, россия, владимир путин, сша
В мире, Вьетнам, Россия, Владимир Путин, США
Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ

Advance: визит Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России, пишет Advance.

"Создать впечатление, что мир объединился против Москва из-за ее специальной военной операции на Украине не получается, сколько бы ни старались в Вашингтоне", — говорится в публикации.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Американский офицер признал масштабное фиаско США
21 июня, 09:22
В статье отмечается, что визит Путина вызвал резкую критику у США, которые предъявили претензии Вьетнаму за то, что тот дал российскому президенту возможность показать, что Россия отнюдь не пребывает в международной изоляции.

Вместе с тем, разобщить Ханой и Москву невозможно, так как во время холодной войны они выстроили доверительные отношения, которые сохранилось по прошествии многих лет, пишет издание.

Президент Владимир Путин посетил на прошлой неделе Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
09:24
 
В миреВьетнамРоссияВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала