Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ
Advance: визит Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России, пишет Advance.
"Создать впечатление, что мир объединился против Москва из-за ее специальной военной операции на Украине не получается, сколько бы ни старались в Вашингтоне", — говорится в публикации.
"Создать впечатление, что мир объединился против Москва из-за ее специальной военной операции на Украине не получается, сколько бы ни старались в Вашингтоне", — говорится в публикации.
Американский офицер признал масштабное фиаско США
21 июня, 09:22
В статье отмечается, что визит Путина вызвал резкую критику у США, которые предъявили претензии Вьетнаму за то, что тот дал российскому президенту возможность показать, что Россия отнюдь не пребывает в международной изоляции.
Вместе с тем, разобщить Ханой и Москву невозможно, так как во время холодной войны они выстроили доверительные отношения, которые сохранилось по прошествии многих лет, пишет издание.
Президент Владимир Путин посетил на прошлой неделе Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вместе с тем, разобщить Ханой и Москву невозможно, так как во время холодной войны они выстроили доверительные отношения, которые сохранилось по прошествии многих лет, пишет издание.
Президент Владимир Путин посетил на прошлой неделе Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>