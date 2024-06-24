https://ria.ru/20240624/putin-1954997156.html

Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ

Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Ход Путина показал провал США в отношении России, пишут СМИ

Визит президента Владимира Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России, пишет Advance. "Создать впечатление, что мир объединился против... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:08

2024-06-24T11:08

2024-06-24T11:11

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам показал провал политики США в отношении России, пишет Advance. "Создать впечатление, что мир объединился против Москва из-за ее специальной военной операции на Украине не получается, сколько бы ни старались в Вашингтоне", — говорится в публикации. В статье отмечается, что визит Путина вызвал резкую критику у США, которые предъявили претензии Вьетнаму за то, что тот дал российскому президенту возможность показать, что Россия отнюдь не пребывает в международной изоляции. Вместе с тем, разобщить Ханой и Москву невозможно, так как во время холодной войны они выстроили доверительные отношения, которые сохранилось по прошествии многих лет, пишет издание. Президент Владимир Путин посетил на прошлой неделе Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240621/ssha-1954434026.html

https://ria.ru/20240624/orban-1954964735.html

вьетнам

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в мире, вьетнам, россия, владимир путин, сша