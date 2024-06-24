https://ria.ru/20240624/putin-1954990267.html

Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ

Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ

Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал тревожным предупреждением для Запада, пишет The Associated Press. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:43

2024-06-24T10:43

2024-06-24T14:02

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал тревожным предупреждением для Запада, пишет The Associated Press."За улыбками, воздушными шарами и торжественной церемонией, которые сопровождали визит президента Владимира Путина в Северную Корею на прошлой неделе, звучал мощный сигнал: в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада", — пишет издание.Отмечается, что соглашение, которое Путин подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном, предусматривает взаимную военную помощь Москвы и Пхеньяна в случае нападения на одну из стран. Президент также объявил, что Россия оставляет за собой право предоставить КНДР свои вооружения. Этот шаг может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами, говорится в статье.Заключение этого соглашения стало ответом российского лидера на передачу НАТО вооружений Киеву для нанесения ударов по России, пишет издание.Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Ким Чен Ын же отметил, что заключенный договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира.Председатель КНДР заявил, что документ направлен на развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным договором.Читайте в Дзен: Удар по Флориде. В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю. О чем задумались в Вашингтоне?В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского

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