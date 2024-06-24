https://ria.ru/20240624/pushkov-1954950392.html

Пушков ответил на дерзкое высказывание вице-канцлера ФРГ о России

Пушков ответил на дерзкое высказывание вице-канцлера ФРГ о России - РИА Новости, 24.06.2024

Пушков ответил на дерзкое высказывание вице-канцлера ФРГ о России

Призыв вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека к Китаю прекратить торговлю с Россией является чушью, заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T06:02

2024-06-24T06:02

2024-06-24T06:10

в мире

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роберт хабек

алексей пушков

ли цян

европарламент

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Призыв вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека к Китаю прекратить торговлю с Россией является чушью, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.""Зеленый" вице-канцлер ФРГ Хабек не только провалил свою бездарную партию на выборах в Европарламент, но и продолжает нести чушь, призывая Китай прекратить экспорт в Россию (?!). Он, видите ли, на днях посмотрел цифры роста товарооборота между Россией и Китаем и пришел в ужас. Для него это, видимо, было полным откровением", — написал Пушков.По его мнению, Хабек напрасно взывает к Пекину, при этом немецкие политики не смогут помешать его торговле с Россией."Они своей политикой уже включили конец немецкой экономики и превратили Германию в "больного человека Европы" <…> Вот это — бесспорно", — резюмировал сенатор.Ранее немецкое издание Welt сообщило, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоялась по неизвестным для него причинам.Отношения западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.

https://ria.ru/20240612/kitay-1952387274.html

https://ria.ru/20240622/kitay-1954701362.html

китай

россия

германия

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в мире, китай, россия, германия, роберт хабек, алексей пушков, ли цян, европарламент