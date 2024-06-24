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Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов - РИА Новости, 24.06.2024
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23:47 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/proverka-1955195697.html
Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов
Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов - РИА Новости, 24.06.2024
Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов
Экс-президент США Дональд Трамп продолжает требовать проверить своего преемника и конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов и сам соглашается... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:47
2024-06-24T23:47
в мире
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джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп продолжает требовать проверить своего преемника и конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов и сам соглашается пройти аналогичный допинг-тест перед дебатами в четверг. "Тест на вещества для жуликоватого Джо Байдена??? Я тоже бы немедленно согласился", - написал в социальной сети Truth Social Трамп, который с высоты своих 78 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Оба кандидата сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов

Трамп потребовал проверить Байдена на стимулирующие препараты перед дебатами

© AP Photo / Eugene HoshikoВыборы в США
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Выборы в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп продолжает требовать проверить своего преемника и конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов и сам соглашается пройти аналогичный допинг-тест перед дебатами в четверг.
"Тест на вещества для жуликоватого Джо Байдена??? Я тоже бы немедленно согласился", - написал в социальной сети Truth Social Трамп, который с высоты своих 78 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Оба кандидата сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
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Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме
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В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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