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Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов

Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов - РИА Новости, 24.06.2024

Трамп потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает требовать проверить своего преемника и конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов и сам соглашается... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:47

2024-06-24T23:47

2024-06-24T23:47

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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп продолжает требовать проверить своего преемника и конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов и сам соглашается пройти аналогичный допинг-тест перед дебатами в четверг. "Тест на вещества для жуликоватого Джо Байдена??? Я тоже бы немедленно согласился", - написал в социальной сети Truth Social Трамп, который с высоты своих 78 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Оба кандидата сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024