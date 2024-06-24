https://ria.ru/20240624/promtekhnopark-1955196205.html

На Кубани появится новый промтехнопарк за четыре миллиарда рублей

На Кубани появится новый промтехнопарк за четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 25.06.2024

На Кубани появится новый промтехнопарк за четыре миллиарда рублей

Промтехнопарк для импортозамещающих производств появится в городе Кропоткине в Краснодарском крае, реализация проекта стоимостью 4 миллиарда рублей позволит... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-24T23:59

2024-06-24T23:59

2024-06-25T00:00

краснодарский край

краснодарский край

кавказский район

кропоткин

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Промтехнопарк для импортозамещающих производств появится в городе Кропоткине в Краснодарском крае, реализация проекта стоимостью 4 миллиарда рублей позволит создать 450 новых рабочих мест, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по результатам рабочей встречи с руководством новой площадки. "Важно, что технопарк строит наш кубанский инвестор. На новую площадку зайдут производства, которые обеспечат импортозамещение в машиностроении. Прежде всего, это сельхозтехника. Кубань остается аграрным регионом. То, что приходилось закупать, теперь будем производить у нас, в Кавказском районе. Будет вложено 4 миллиарда рублей инвестиций и создано 450 новых рабочих мест – для района это серьезный экономический рывок. Со временем появится агропромышленный машиностроительный кластер. Готовы поддержать проект во всех вопросах, которые от нас зависят. В частности, на создание сопутствующей инженерной инфраструктуры промтехнопарка край компенсирует до 90 процентов затрат", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что у промтехнопарка есть уже два резидента, еще с одним ведут переговоры. Это предприятия из Краснодарского края и Запорожской области, которые налаживают выпуск культиваторов, плугов, гидроцилиндров, запчастей для сельскохозяйственной техники и оборудования для сахарных заводов. "Проект уникальный. Около 300 миллионов рублей парк получит в виде преференций от государства. Это льготное кредитование, компенсации, субсидии – именно по линии импортозамещения. Есть интересные планы, которые мы поддержим. Регулярно встречаемся на комиссиях по импортозамещению, обсуждаем направления сотрудничества", – добавил вице-губернатор Александр Руппель. Частный промтехнопарк в Кропоткине занимает участок в 3,1 гектара. На этой территории уже находились здания производственного и коммерческого назначения, теперь их модернизируют. Резиденты промтехнопарка получают не только производственные площади с подготовленной коммунальной и транспортной инфраструктурой, но и сервисное обслуживание оборудования и консалтинговые услуги. Планируется также, что на территории парка будут работать лабораторный центр и конгрессно-выставочный зал площадью 127 квадратных метров, добавляют власти.

https://ria.ru/20240125/kapremont-1923492404.html

https://ria.ru/20240307/investitsii-1931785441.html

краснодарский край

кавказский район

кропоткин

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краснодарский край, кавказский район, кропоткин, вениамин кондратьев