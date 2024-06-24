Байден заветирует проект об ассигнованиях на оборону, заявил Белый дом
Белый дом: Байден заветирует проект об обороне из-за исключения средств на ВСУ
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заветирует подготовленный палатой представителей законопроект об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения из него средств на программу помощи Украине, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.
"Если президенту представят на подпись (законопроект) H.R. 8774, он его заветирует", - сказано в заявлении.
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Одной из многочисленных претензий к законопроекту стал отказ от финансирования инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволят закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ в противовес программе PDA, предполагающей передачу военного имущества из наличия Пентагона.
"Администрация решительно возражает против отказа от финансирования USAI. Программа USAI является центральным компонентом стратегии помощи Украине", - говорится в заявлении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.