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Байден заветирует проект об ассигнованиях на оборону, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/proekt-1955183926.html
Байден заветирует проект об ассигнованиях на оборону, заявил Белый дом
Байден заветирует проект об ассигнованиях на оборону, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.06.2024
Байден заветирует проект об ассигнованиях на оборону, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден заветирует подготовленный палатой представителей законопроект об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения из него... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:16
2024-06-24T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заветирует подготовленный палатой представителей законопроект об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения из него средств на программу помощи Украине, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома. "Если президенту представят на подпись (законопроект) H.R. 8774, он его заветирует", - сказано в заявлении. Одной из многочисленных претензий к законопроекту стал отказ от финансирования инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволят закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ в противовес программе PDA, предполагающей передачу военного имущества из наличия Пентагона. "Администрация решительно возражает против отказа от финансирования USAI. Программа USAI является центральным компонентом стратегии помощи Украине", - говорится в заявлении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Байден заветирует проект об ассигнованиях на оборону, заявил Белый дом

Белый дом: Байден заветирует проект об обороне из-за исключения средств на ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заветирует подготовленный палатой представителей законопроект об ассигнованиях на оборону, в том числе, из-за исключения из него средств на программу помощи Украине, сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.
"Если президенту представят на подпись (законопроект) H.R. 8774, он его заветирует", - сказано в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Одной из многочисленных претензий к законопроекту стал отказ от финансирования инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволят закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ в противовес программе PDA, предполагающей передачу военного имущества из наличия Пентагона.
"Администрация решительно возражает против отказа от финансирования USAI. Программа USAI является центральным компонентом стратегии помощи Украине", - говорится в заявлении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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