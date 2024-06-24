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В Дагестане вынесли приговор членам террористической ячейки в колонии - РИА Новости, 24.06.2024
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16:02 24.06.2024 (обновлено: 16:03 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/prigovor-1955094841.html
В Дагестане вынесли приговор членам террористической ячейки в колонии
В Дагестане вынесли приговор членам террористической ячейки в колонии - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане вынесли приговор членам террористической ячейки в колонии
Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 8 до 20 лет лишения свободы организатора и трех членов ячейки террористического сообщества, функционировавшего РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:02
2024-06-24T16:03
происшествия
москва
республика дагестан
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 8 до 20 лет лишения свободы организатора и трех членов ячейки террористического сообщества, функционировавшего в исправительной колонии в Дагестане, сообщил журналистам представитель суда. Башир Дибирасулаев, Ислам Ахмедов, Амирхан Акмурзаев и Ислам Алиев обвинялись по статье об участии в террористическом сообществе. Дибирасулаеву также инкриминировались создание террористического сообщества и содействие террористической деятельности. "Отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии по республике Дагестан, подсудимые добровольно вступили и участвовали в террористическом сообществе", - сказал представитель суда. Он добавил, что члены ячейки распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, изучали соответствующую литературу. Дибирасулаев, Акмурзаев и Алиев в различные периоды времени назначались старшими среди участников террористического сообщества, "призывали после освобождения из мест лишения свободы распространять идеологию терроризма и вовлекать в нее новых лиц, создавать НВФ, вступать в такие формирования". Кроме того, 17 июля 2019 года Дибирасулаев возглавил террористическое сообщество, в котором разрабатывал планы деятельности, распределял роли и обязанности между участниками, проводил идеологическую работу. "В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Дибирасулаеву – по совокупности настоящего приговора и Хасавюртовского городского суда Дагестана - 20 лет... Ахмедову - 12 лет... Акмурзаеву - 8 лет... Алиеву – по совокупности настоящего приговора, Тверского районного суда и Бабушкинского районного суда Москвы - 10 лет 6 дней в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html
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происшествия, москва, республика дагестан
Происшествия, Москва, Республика Дагестан
В Дагестане вынесли приговор членам террористической ячейки в колонии

В Дагестане дали от 8 до 20 лет пяти членам террористической ячейки в колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 8 до 20 лет лишения свободы организатора и трех членов ячейки террористического сообщества, функционировавшего в исправительной колонии в Дагестане, сообщил журналистам представитель суда.
Башир Дибирасулаев, Ислам Ахмедов, Амирхан Акмурзаев и Ислам Алиев обвинялись по статье об участии в террористическом сообществе. Дибирасулаеву также инкриминировались создание террористического сообщества и содействие террористической деятельности.
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"Отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии по республике Дагестан, подсудимые добровольно вступили и участвовали в террористическом сообществе", - сказал представитель суда.
Он добавил, что члены ячейки распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, изучали соответствующую литературу. Дибирасулаев, Акмурзаев и Алиев в различные периоды времени назначались старшими среди участников террористического сообщества, "призывали после освобождения из мест лишения свободы распространять идеологию терроризма и вовлекать в нее новых лиц, создавать НВФ, вступать в такие формирования".
Кроме того, 17 июля 2019 года Дибирасулаев возглавил террористическое сообщество, в котором разрабатывал планы деятельности, распределял роли и обязанности между участниками, проводил идеологическую работу.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Дибирасулаеву – по совокупности настоящего приговора и Хасавюртовского городского суда Дагестана - 20 лет... Ахмедову - 12 лет... Акмурзаеву - 8 лет... Алиеву – по совокупности настоящего приговора, Тверского районного суда и Бабушкинского районного суда Москвы - 10 лет 6 дней в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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