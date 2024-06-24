https://ria.ru/20240624/prava-1955114301.html
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка - РИА Новости, 24.06.2024
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:04
2024-06-24T17:04
2024-06-24T17:04
общество
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893371052_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7fc1f26b0c04537b884043d09e1aa0ff.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими детьми, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ отметил, что в Совете темой адаптации детей мигрантов занимаются более двух лет. "Здесь наконец появляется понимание и у общества, и у ответственных государственных работников… Когда мы говорили некоторое время назад, что детей, не знающих русский язык, нельзя принимать в школу, нас обвиняли в том, что мы нарушаем права этих детей. Но мы не нарушаем права детей, потому что ребёнок, не знающий русского языка, не может учиться в школе. Значит, надо обучить его сначала русскому языку, и тогда он может освоить программу. Принимая таких детей, мы тем самым нарушаем права детей, знающих русский язык, права учителей, которые вынуждены заниматься этими детьми без какого-нибудь результата", - сказал глава СПЧ. Фадеев подчеркнул, что сейчас, по его информации, в сфере адаптации детей мигрантов готовится серьезное решение.
https://ria.ru/20240117/migranty-1921800742.html
https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893371052_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_9eff95acd1ea12f76aa2bf233c25c4a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фадеев
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
Фадеев: при приеме в школы детей, не знающих язык РФ, нарушаются права учителей
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими детьми, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ отметил, что в Совете темой адаптации детей мигрантов занимаются более двух лет.
"Здесь наконец появляется понимание и у общества, и у ответственных государственных работников… Когда мы говорили некоторое время назад, что детей, не знающих русский язык, нельзя принимать в школу, нас обвиняли в том, что мы нарушаем права этих детей. Но мы не нарушаем права детей, потому что ребёнок, не знающий русского языка, не может учиться в школе. Значит, надо обучить его сначала русскому языку, и тогда он может освоить программу. Принимая таких детей, мы тем самым нарушаем права детей, знающих русский язык, права учителей, которые вынуждены заниматься этими детьми без какого-нибудь результата", - сказал глава СПЧ.
Фадеев подчеркнул, что сейчас, по его информации, в сфере адаптации детей мигрантов готовится серьезное решение.