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В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка - РИА Новости, 24.06.2024
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17:04 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/prava-1955114301.html
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка - РИА Новости, 24.06.2024
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:04
2024-06-24T17:04
общество
валерий фадеев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими детьми, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ отметил, что в Совете темой адаптации детей мигрантов занимаются более двух лет. "Здесь наконец появляется понимание и у общества, и у ответственных государственных работников… Когда мы говорили некоторое время назад, что детей, не знающих русский язык, нельзя принимать в школу, нас обвиняли в том, что мы нарушаем права этих детей. Но мы не нарушаем права детей, потому что ребёнок, не знающий русского языка, не может учиться в школе. Значит, надо обучить его сначала русскому языку, и тогда он может освоить программу. Принимая таких детей, мы тем самым нарушаем права детей, знающих русский язык, права учителей, которые вынуждены заниматься этими детьми без какого-нибудь результата", - сказал глава СПЧ. Фадеев подчеркнул, что сейчас, по его информации, в сфере адаптации детей мигрантов готовится серьезное решение.
https://ria.ru/20240117/migranty-1921800742.html
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общество, валерий фадеев
Общество, Валерий Фадеев
В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка

Фадеев: при приеме в школы детей, не знающих язык РФ, нарушаются права учителей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевочка во время подготовки к школе в своей комнате
Девочка во время подготовки к школе в своей комнате - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девочка во время подготовки к школе в своей комнате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими детьми, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ отметил, что в Совете темой адаптации детей мигрантов занимаются более двух лет.
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"Здесь наконец появляется понимание и у общества, и у ответственных государственных работников… Когда мы говорили некоторое время назад, что детей, не знающих русский язык, нельзя принимать в школу, нас обвиняли в том, что мы нарушаем права этих детей. Но мы не нарушаем права детей, потому что ребёнок, не знающий русского языка, не может учиться в школе. Значит, надо обучить его сначала русскому языку, и тогда он может освоить программу. Принимая таких детей, мы тем самым нарушаем права детей, знающих русский язык, права учителей, которые вынуждены заниматься этими детьми без какого-нибудь результата", - сказал глава СПЧ.
Фадеев подчеркнул, что сейчас, по его информации, в сфере адаптации детей мигрантов готовится серьезное решение.
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ОбществоВалерий Фадеев
 
 
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