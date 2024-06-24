https://ria.ru/20240624/prava-1955114301.html

В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка

В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка - РИА Новости, 24.06.2024

В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка

При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:04

2024-06-24T17:04

2024-06-24T17:04

общество

валерий фадеев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. При приеме в школы детей, которые не знают русский язык, нарушаются права детей, знающих русский язык, а также права учителей, которые занимаются с этими детьми, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ отметил, что в Совете темой адаптации детей мигрантов занимаются более двух лет. "Здесь наконец появляется понимание и у общества, и у ответственных государственных работников… Когда мы говорили некоторое время назад, что детей, не знающих русский язык, нельзя принимать в школу, нас обвиняли в том, что мы нарушаем права этих детей. Но мы не нарушаем права детей, потому что ребёнок, не знающий русского языка, не может учиться в школе. Значит, надо обучить его сначала русскому языку, и тогда он может освоить программу. Принимая таких детей, мы тем самым нарушаем права детей, знающих русский язык, права учителей, которые вынуждены заниматься этими детьми без какого-нибудь результата", - сказал глава СПЧ. Фадеев подчеркнул, что сейчас, по его информации, в сфере адаптации детей мигрантов готовится серьезное решение.

https://ria.ru/20240117/migranty-1921800742.html

https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

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общество, валерий фадеев