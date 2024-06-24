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В многоэтажке во Фрязино потушили открытый огонь

В многоэтажке во Фрязино потушили открытый огонь - РИА Новости, 24.06.2024

В многоэтажке во Фрязино потушили открытый огонь

В многоэтажном здании во Фрязино ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:57

2024-06-24T21:57

2024-06-24T22:34

фрязино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В многоэтажном здании во Фрязино ликвидировали открытое горение, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино", — говорится в публикации.Информация об инциденте поступила ранее в понедельник. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, погибли два человека, еще один — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени М. В. Гольца, его подключили к аппарату ИВЛ.Как указали в экстренных службах, судьба шести человек остается неизвестной, тогда как на момент пожара внутри находились девять человек.По последним данным, площадь возгорания достигала пяти тысяч квадратных метров.На объекте работают более 130 человек и 50 единиц техники. Также туда направили два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.Управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Щелковская городская прокуратура начала проверку. Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались разным арендаторам.

фрязино

россия

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Горящее здание во Фрязино Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-24T21:57 true PT0M25S

Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T21:57 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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фрязино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крупный пожар во фрязино