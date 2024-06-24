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Крупный пожар во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
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18:39 24.06.2024 (обновлено: 20:29 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955125180.html
Крупный пожар во Фрязино
Крупный пожар во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Крупный пожар во Фрязино
Во Фрязино произошел крупный пожар. Подробности ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:39
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фото
фрязино
крупный пожар во фрязино
пожар
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Во Фрязино произошел крупный пожар. Подробности ЧП — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Пожар

Крупный пожар во Фрязино

Читать ria.ru в
Во Фрязино произошел крупный пожар. Подробности ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во Фрязино в многоэтажном здании произошло возгорание. Погибли два человека, судьба еще шести остается неизвестной.

Пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

Во Фрязино в многоэтажном здании произошло возгорание. Погибли два человека, судьба еще шести остается неизвестной.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Пламя охватило площадь до четырех тысяч квадратных метров.

Пожар на территории НИИ Платан

Пламя охватило площадь до четырех тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.

Пожар на территории НИИ Платан

На месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На место тушения направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Вертолет Ка-32 участвует в тушении пожара на территории НИИ Платан во Фрязино

На место тушения направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники МЧС ликвидируют пожар во Фрязино.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

На фото: сотрудники МЧС ликвидируют пожар во Фрязино.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели.

Пожар на территории НИИ Платан

Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.

Пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: пожар на территории во Фрязино.

Пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

На фото: пожар на территории во Фрязино.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 8
 
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