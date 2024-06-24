крупный пожар во фрязино

Во Фрязино в многоэтажном здании произошло возгорание. Погибли два человека, судьба еще шести остается неизвестной.
Во Фрязино в многоэтажном здании произошло возгорание. Погибли два человека, судьба еще шести остается неизвестной.
Пламя охватило площадь до четырех тысяч квадратных метров.
Пламя охватило площадь до четырех тысяч квадратных метров.
На месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.
На месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.
На место тушения направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
На место тушения направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
На фото: сотрудники МЧС ликвидируют пожар во Фрязино.
Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели.
Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели.
Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.
Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.
На фото: пожар на территории во Фрязино.