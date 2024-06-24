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Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
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19:37 24.06.2024 (обновлено: 23:47 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955161852.html
Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино
Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино
Взрывы в здании во Фрязино прогремели из-за кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:37
2024-06-24T23:47
фрязино
крупный пожар во фрязино
происшествия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Взрывы в здании во Фрязино прогремели из-за кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева."Помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий", — говорится в публикации главы региона.Воробьев уточнил, что пока известно о двух жертвах инцидента, которые погибли при попытке спастись от огня, выпрыгнув из окна. Судьба двух женщин, находившихся на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится 34-летний мужчина, его подключили к аппарату ИВЛ.По данным губернатора, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, но сотрудники МЧС продолжают локализовывать возгорания. В работах принимают участие более 130 человек и 50 единиц техники, добавил он.Возбуждено уголовное дело. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.
фрязино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
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фрязино, крупный пожар во фрязино, происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Происшествия, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино

Воробьев: взрывы в здании во Фрязино спровоцировали кислородные баллоны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Взрывы в здании во Фрязино прогремели из-за кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий", — говорится в публикации главы региона.
Крупный пожар во Фрязино
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во Фрязино в многоэтажном здании произошло возгорание. Погибли два человека, судьба еще шести остается неизвестной.

Пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

Во Фрязино в многоэтажном здании произошло возгорание. Погибли два человека, судьба еще шести остается неизвестной.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Пламя охватило площадь до четырех тысяч квадратных метров.

Пожар на территории НИИ Платан

Пламя охватило площадь до четырех тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.

Пожар на территории НИИ Платан

На месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На место тушения направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Вертолет Ка-32 участвует в тушении пожара на территории НИИ Платан во Фрязино

На место тушения направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники МЧС ликвидируют пожар во Фрязино.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

На фото: сотрудники МЧС ликвидируют пожар во Фрязино.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели.

Пожар на территории НИИ Платан

Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.

Пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: пожар на территории во Фрязино.

Пожар на территории НИИ Платан во Фрязино

На фото: пожар на территории во Фрязино.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Во Фрязино в многоэтажном здании произошло возгорание. Погибли два человека, судьба еще шести остается неизвестной.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Пламя охватило площадь до четырех тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте пожара работают более 100 человек и 40 единиц техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 8

На место тушения направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фото: сотрудники МЧС ликвидируют пожар во Фрязино.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: пожар на территории во Фрязино.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Воробьев уточнил, что пока известно о двух жертвах инцидента, которые погибли при попытке спастись от огня, выпрыгнув из окна. Судьба двух женщин, находившихся на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится 34-летний мужчина, его подключили к аппарату ИВЛ.
По данным губернатора, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, но сотрудники МЧС продолжают локализовывать возгорания. В работах принимают участие более 130 человек и 50 единиц техники, добавил он.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.
 
ФрязиноКрупный пожар во ФрязиноПроисшествияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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