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Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино

Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Воробьев назвал причину взрывов в подмосковном Фрязино

Взрывы в здании во Фрязино прогремели из-за кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:37

2024-06-24T19:37

2024-06-24T23:47

фрязино

крупный пожар во фрязино

происшествия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Взрывы в здании во Фрязино прогремели из-за кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева."Помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий", — говорится в публикации главы региона.Воробьев уточнил, что пока известно о двух жертвах инцидента, которые погибли при попытке спастись от огня, выпрыгнув из окна. Судьба двух женщин, находившихся на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится 34-летний мужчина, его подключили к аппарату ИВЛ.По данным губернатора, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, но сотрудники МЧС продолжают локализовывать возгорания. В работах принимают участие более 130 человек и 50 единиц техники, добавил он.Возбуждено уголовное дело. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

фрязино

московская область (подмосковье)

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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым 2024-06-24T19:37 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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