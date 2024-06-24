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Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино

Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино

Пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах горящего здания на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:35

2024-06-24T15:35

2024-06-24T16:55

фрязино

происшествия

московская область (подмосковье)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах горящего здания на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к тушению пожара привлечены 72 человека и 24 единицы техники, в том числе подъёмные механизмы.По открытым данным, научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.

фрязино

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T15:35 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

фрязино, происшествия, московская область (подмосковье), видео, крупный пожар во фрязино