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Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
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15:35 24.06.2024 (обновлено: 16:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955084598.html
Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино
Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино
Пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах горящего здания на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:35
2024-06-24T16:55
фрязино
происшествия
московская область (подмосковье)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах горящего здания на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к тушению пожара привлечены 72 человека и 24 единицы техники, в том числе подъёмные механизмы.По открытым данным, научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.
фрязино
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Пожар в подмосковном Фрязино
Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фрязино, происшествия, московская область (подмосковье), видео, крупный пожар во фрязино
Фрязино, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крупный пожар во Фрязино
Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах горящего здания на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T15:35
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Пожарные начали спасение людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино

Пожарные приступили к спасению людей с верхних этажей горящего здания во Фрязино

© Кадр видео из соцсетейПожар во Фрязино
Пожар во Фрязино
© Кадр видео из соцсетей
Пожар во Фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах горящего здания на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к тушению пожара привлечены 72 человека и 24 единицы техники, в том числе подъёмные механизмы.
По открытым данным, научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.
 
ФрязиноПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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