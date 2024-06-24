https://ria.ru/20240624/povedenie-1955122100.html
Глава СПЧ предложил вернуть в школы оценку за поведение
Глава СПЧ предложил вернуть в школы оценку за поведение - РИА Новости, 24.06.2024
Глава СПЧ предложил вернуть в школы оценку за поведение
В СПЧ предлагают вернуть в школы оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ тех, у кого неудовлетворительная оценка, сообщил глава Совета Валерий Фадеев. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:31
2024-06-24T17:31
2024-06-24T20:49
общество
валерий фадеев
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В СПЧ предлагают вернуть в школы оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ тех, у кого неудовлетворительная оценка, сообщил глава Совета Валерий Фадеев."Мы предлагаем вернуть оценку по поведению. Двойка - неудовлетворительное поведение. Двойка по поведению - к ОГЭ, ЕГЭ не допускается ученик. Не умеешь себя правильно вести - другой дорогой пойдешь", - сказал Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ.Он отметил, что решение о неудовлетворительной оценке за поведение должен принимать не учитель, а педсовет."Доверять надо учителям. Если педсовет принял решение, это не один учитель, это все те педагоги, которые знают конкретного хулигана… В этом смысле педсовет приобретает субъектность", - добавил глава СПЧ.Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения не против введения в школах оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления.
https://ria.ru/20240620/ege-1954206955.html
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общество, валерий фадеев, россия, сергей кравцов
Общество, Валерий Фадеев, Россия, Сергей Кравцов
Глава СПЧ предложил вернуть в школы оценку за поведение
Глава СПЧ Фадеев предложил вернуть в школы оценку за поведение
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В СПЧ предлагают вернуть в школы оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ тех, у кого неудовлетворительная оценка, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
"Мы предлагаем вернуть оценку по поведению. Двойка - неудовлетворительное поведение. Двойка по поведению - к ОГЭ, ЕГЭ не допускается ученик. Не умеешь себя правильно вести - другой дорогой пойдешь", - сказал Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ.
Он отметил, что решение о неудовлетворительной оценке за поведение должен принимать не учитель, а педсовет.
"Доверять надо учителям. Если педсовет принял решение, это не один учитель, это все те педагоги, которые знают конкретного хулигана… В этом смысле педсовет приобретает субъектность", - добавил глава СПЧ.
Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов
заявил, что Минпросвещения не против введения в школах оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления.