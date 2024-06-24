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Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС - РИА Новости, 24.06.2024
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23:25 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/post-1955193427.html
Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС
Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС - РИА Новости, 24.06.2024
Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Кравченко на должность начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:25
2024-06-24T23:25
в мире
белоруссия
андрей кравченко (государственный служащий)
александр лукашенко
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Кравченко на должность начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил республики, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в вооруженных силах", - говорится в сообщении. Согласно ему, полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником главной военной инспекции вооруженных сил Белоруссии. "Он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. На этот пост назначен полковник Андрей Кравченко", - говорится в сообщении. Кравченко до недавнего времени занимал должность первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил.
https://ria.ru/20240523/belorussiya-1947843900.html
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в мире, белоруссия, андрей кравченко (государственный служащий), александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Андрей Кравченко (государственный служащий), Александр Лукашенко
Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС

Лукашенко назначил Кравченко на пост начальника управления теробороны генштаба

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Кравченко на должность начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил республики, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в вооруженных силах", - говорится в сообщении.
Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии
23 мая, 11:47
Согласно ему, полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником главной военной инспекции вооруженных сил Белоруссии.
"Он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. На этот пост назначен полковник Андрей Кравченко", - говорится в сообщении.
Кравченко до недавнего времени занимал должность первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил.
 
В миреБелоруссияАндрей Кравченко (государственный служащий)Александр Лукашенко
 
 
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