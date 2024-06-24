https://ria.ru/20240624/post-1955193427.html

Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС

Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС - РИА Новости, 24.06.2024

Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны генштаба ВС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Кравченко на должность начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:25

2024-06-24T23:25

2024-06-24T23:25

в мире

белоруссия

андрей кравченко (государственный служащий)

александр лукашенко

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Андрея Кравченко на должность начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил республики, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в вооруженных силах", - говорится в сообщении. Согласно ему, полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником главной военной инспекции вооруженных сил Белоруссии. "Он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. На этот пост назначен полковник Андрей Кравченко", - говорится в сообщении. Кравченко до недавнего времени занимал должность первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил.

https://ria.ru/20240523/belorussiya-1947843900.html

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в мире, белоруссия, андрей кравченко (государственный служащий), александр лукашенко