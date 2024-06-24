https://ria.ru/20240624/pomosch-1954955161.html

Россия готова помогать друзьям в борьбе за независимость, заявил Картаполов

Россия готова помогать друзьям в борьбе за независимость, заявил Картаполов - РИА Новости, 24.06.2024

Россия готова помогать друзьям в борьбе за независимость, заявил Картаполов

Россия может помогать и поставлять оружие своим друзьям, которые ведут борьбу за независимость, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:05

2024-06-24T08:05

2024-06-24T08:15

россия

украина

андрей картаполов

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БРЕСТ, 24 июн - РИА Новости. Россия может помогать и поставлять оружие своим друзьям, которые ведут борьбу за независимость, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на поставки вооружения на Украину, Россия не исключает поставок вооружения в другие страны - пусть Запад думает, где оно окажется потом. "Есть много наших друзей, которые ведут справедливую борьбу за свое существование, свою независимость. Мы же можем им помочь. Ну а где оно (оружие – ред.) будет применяться — это будет проблемой уже тех, кто им мешает в приобретении этой независимости. А мы будем помогать", - сказал Картаполов. По его словам, страны Запада абсолютно не стесняются поставлять оружие откровенно фашистским и террористическим режимам. "И мы видим, как это оружие сейчас применяется против мирного населения в той же Газе, на территории нашей страны. Почему мы тогда должны воздерживаться от подобных шагов?". – отметил глава комитета Госдумы.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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россия

украина

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россия, украина, андрей картаполов