Россия готова помогать друзьям в борьбе за независимость, заявил Картаполов
Депутат Картаполов: Россия может помогать и поставлять оружие своим друзьям
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
БРЕСТ, 24 июн - РИА Новости. Россия может помогать и поставлять оружие своим друзьям, которые ведут борьбу за независимость, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на поставки вооружения на Украину, Россия не исключает поставок вооружения в другие страны - пусть Запад думает, где оно окажется потом.
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"Есть много наших друзей, которые ведут справедливую борьбу за свое существование, свою независимость. Мы же можем им помочь. Ну а где оно (оружие – ред.) будет применяться — это будет проблемой уже тех, кто им мешает в приобретении этой независимости. А мы будем помогать", - сказал Картаполов.
По его словам, страны Запада абсолютно не стесняются поставлять оружие откровенно фашистским и террористическим режимам.
"И мы видим, как это оружие сейчас применяется против мирного населения в той же Газе, на территории нашей страны. Почему мы тогда должны воздерживаться от подобных шагов?". – отметил глава комитета Госдумы.
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