https://ria.ru/20240624/politsiya-1955075867.html

На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину

На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 24.06.2024

На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:04

2024-06-24T15:04

2024-06-24T15:27

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.По его словам, в полицию поступила информация о подозрительном мужчине, который находился на парковке одного из торговых центров города. По словам очевидцев, он был вооружен."Сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину", - сказал собеседник.Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Никто не пострадал.Информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра, о которой сообщали Telegram-каналы, не соответствует действительности, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941053761.html

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону