https://ria.ru/20240624/politsiya-1955075867.html
На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину
На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 24.06.2024
На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину
Полиция задержала вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:04
2024-06-24T15:04
2024-06-24T15:27
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.По его словам, в полицию поступила информация о подозрительном мужчине, который находился на парковке одного из торговых центров города. По словам очевидцев, он был вооружен."Сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину", - сказал собеседник.Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Никто не пострадал.Информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра, о которой сообщали Telegram-каналы, не соответствует действительности, добавили в ГУМВД.
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину
В Ростове-на-Дону полиция задержала мужчину с травматом на парковке ТЦ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По его словам, в полицию поступила информация о подозрительном мужчине, который находился на парковке одного из торговых центров города. По словам очевидцев, он был вооружен.
"Сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину", - сказал собеседник.
Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Никто не пострадал.
Информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра, о которой сообщали Telegram-каналы, не соответствует действительности, добавили в ГУМВД.