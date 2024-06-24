https://ria.ru/20240624/podrostok-1955006603.html

В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море

В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море - РИА Новости, 24.06.2024

В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после того, как подросток упал за борт надувной... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:41

2024-06-24T11:41

2024-06-24T11:41

происшествия

россия

белое море

архангельск

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после того, как подросток упал за борт надувной лодки в Двинской губе Белого моря и пропал без вести, говорится в сообщении ведомства. Трагедия произошла в пятницу вечером. По информации регионального ГУМЧС, в экстренные службы Архангельска поступила информация о людях, плывших от мыса Керец в сторону Сухого моря. В двух лодках находились трое мужчин и подросток 2007 года рождения. В северной части Сухого моря люди оказались в воде, из-за штормовой погоды волны в том районе достигали нескольких метров. По данным СК, после того как две лодки опрокинулись, людей из воды подобрала другая надувная лодка, однако и ее постигла та же участь. Взрослые смогли доплыть до берега самостоятельно, спасатели начали поиск подростка, который был в спасательном жилете. К утру понедельника поиски не дали результатов. "Следователем возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что повлекло безвестное исчезновение несовершеннолетнего в водах Белого моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/devushka-1954392679.html

https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html

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происшествия, россия, белое море, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)