Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/podrostok-1955006603.html
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море - РИА Новости, 24.06.2024
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после того, как подросток упал за борт надувной... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:41
2024-06-24T11:41
происшествия
россия
белое море
архангельск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753216819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2813c88e3496ea9aa81f19431662093e.jpg
МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после того, как подросток упал за борт надувной лодки в Двинской губе Белого моря и пропал без вести, говорится в сообщении ведомства. Трагедия произошла в пятницу вечером. По информации регионального ГУМЧС, в экстренные службы Архангельска поступила информация о людях, плывших от мыса Керец в сторону Сухого моря. В двух лодках находились трое мужчин и подросток 2007 года рождения. В северной части Сухого моря люди оказались в воде, из-за штормовой погоды волны в том районе достигали нескольких метров. По данным СК, после того как две лодки опрокинулись, людей из воды подобрала другая надувная лодка, однако и ее постигла та же участь. Взрослые смогли доплыть до берега самостоятельно, спасатели начали поиск подростка, который был в спасательном жилете. К утру понедельника поиски не дали результатов. "Следователем возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что повлекло безвестное исчезновение несовершеннолетнего в водах Белого моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240620/devushka-1954392679.html
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html
россия
белое море
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753216819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6ba3165f767c95a42bed8954d6995b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белое море, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белое море, Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море

СК возбудил дело после пропажи подростка из лодки в Белом море под Архангельском

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПобережье Белого моря в Мурманской области
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Побережье Белого моря в Мурманской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после того, как подросток упал за борт надувной лодки в Двинской губе Белого моря и пропал без вести, говорится в сообщении ведомства.
Трагедия произошла в пятницу вечером. По информации регионального ГУМЧС, в экстренные службы Архангельска поступила информация о людях, плывших от мыса Керец в сторону Сухого моря. В двух лодках находились трое мужчин и подросток 2007 года рождения. В северной части Сухого моря люди оказались в воде, из-за штормовой погоды волны в том районе достигали нескольких метров.
Спасатели МЧС России на поисках 20-летней девушки в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Сочи спасатели нашли в море тело девушки
20 июня, 22:22
По данным СК, после того как две лодки опрокинулись, людей из воды подобрала другая надувная лодка, однако и ее постигла та же участь. Взрослые смогли доплыть до берега самостоятельно, спасатели начали поиск подростка, который был в спасательном жилете. К утру понедельника поиски не дали результатов.
"Следователем возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что повлекло безвестное исчезновение несовершеннолетнего в водах Белого моря", - говорится в сообщении.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации
8 апреля, 16:12
 
ПроисшествияРоссияБелое мореАрхангельскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала