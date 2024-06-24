https://ria.ru/20240624/podrostok-1955006603.html
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море - РИА Новости, 24.06.2024
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после того, как подросток упал за борт надувной... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:41
2024-06-24T11:41
2024-06-24T11:41
происшествия
россия
белое море
архангельск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753216819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2813c88e3496ea9aa81f19431662093e.jpg
МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после того, как подросток упал за борт надувной лодки в Двинской губе Белого моря и пропал без вести, говорится в сообщении ведомства. Трагедия произошла в пятницу вечером. По информации регионального ГУМЧС, в экстренные службы Архангельска поступила информация о людях, плывших от мыса Керец в сторону Сухого моря. В двух лодках находились трое мужчин и подросток 2007 года рождения. В северной части Сухого моря люди оказались в воде, из-за штормовой погоды волны в том районе достигали нескольких метров. По данным СК, после того как две лодки опрокинулись, людей из воды подобрала другая надувная лодка, однако и ее постигла та же участь. Взрослые смогли доплыть до берега самостоятельно, спасатели начали поиск подростка, который был в спасательном жилете. К утру понедельника поиски не дали результатов. "Следователем возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что повлекло безвестное исчезновение несовершеннолетнего в водах Белого моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240620/devushka-1954392679.html
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html
россия
белое море
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753216819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6ba3165f767c95a42bed8954d6995b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белое море, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белое море, Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области возбудили дело после пропажи подростка в Белом море
СК возбудил дело после пропажи подростка из лодки в Белом море под Архангельском