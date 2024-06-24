https://ria.ru/20240624/podderzhka-1955108913.html

Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов

Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 24.06.2024

Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов

В Белгородской области 92 субъектам малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в сфере потребительского рынка и пострадали от обстрелов ВСУ,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:44

2024-06-24T16:44

2024-06-24T16:44

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Белгородской области 92 субъектам малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в сфере потребительского рынка и пострадали от обстрелов ВСУ, выплачено 340 миллионов рублей федеральной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона. "92 субъекта малого и среднего бизнеса из Белгородской области получили 340 миллионов государственной поддержки на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это стало возможным в результате решения президента РФ Владимира Путина. По словам Гладкова, работа по выплатам будет продолжена и дальше. С 22 июня начался третий этап отбора по возмещению ущерба субъектам МСП Белгородской области, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240624/proizvoditelnost-1955050284.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса