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Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 24.06.2024
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16:44 24.06.2024
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Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов
Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 24.06.2024
Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов
В Белгородской области 92 субъектам малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в сфере потребительского рынка и пострадали от обстрелов ВСУ,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:44
2024-06-24T16:44
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Белгородской области 92 субъектам малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в сфере потребительского рынка и пострадали от обстрелов ВСУ, выплачено 340 миллионов рублей федеральной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона. "92 субъекта малого и среднего бизнеса из Белгородской области получили 340 миллионов государственной поддержки на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это стало возможным в результате решения президента РФ Владимира Путина. По словам Гладкова, работа по выплатам будет продолжена и дальше. С 22 июня начался третий этап отбора по возмещению ущерба субъектам МСП Белгородской области, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ.
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Поддержку получили 92 белгородских субъекта МСП, пострадавших от обстрелов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Белгородской области 92 субъектам малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в сфере потребительского рынка и пострадали от обстрелов ВСУ, выплачено 340 миллионов рублей федеральной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"92 субъекта малого и среднего бизнеса из Белгородской области получили 340 миллионов государственной поддержки на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что это стало возможным в результате решения президента РФ Владимира Путина.
По словам Гладкова, работа по выплатам будет продолжена и дальше.
С 22 июня начался третий этап отбора по возмещению ущерба субъектам МСП Белгородской области, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ.
 
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