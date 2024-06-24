В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года

Центр исторической памяти создал проект о судьбе участников Парада Победы 1945 г
Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".
Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".
Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.
Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.
Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.
Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.
Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.
Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.
Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".
Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".
Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".
Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".
Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.
Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.
Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.
Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.
Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.
Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.
Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".
Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".
Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.
Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.
Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".
Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".
Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.
Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.
Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.
Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.
Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.
Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.
Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.
Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.
Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".
Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.
Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.
Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.
Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".
Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".
Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.
Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.
Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.
Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".
Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.
Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".
Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.
Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.
Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.
Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.
Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.