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В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года - РИА Новости, 24.06.2024
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16:50 24.06.2024 (обновлено: 19:08 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pobeda-1955111590.html
В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года
В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года - РИА Новости, 24.06.2024
В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года
Национальный центр исторической памяти при президенте РФ предлагает масштабный проект, посвященный изучению судьбы каждого участника Парада Победы 24 июня 1945... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:50
2024-06-24T19:08
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елена малышева
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общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ предлагает масштабный проект, посвященный изучению судьбы каждого участника Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, сообщила руководитель Центра Елена Малышева. Парад Победы 1945 года - одна из ключевых точек национальной исторической памяти россиян, сказала Малышева в Доме Российского исторического общества на круглом столе, посвященном 79-й годовщине того парада. И одно из направлений сохранения исторической памяти - это сохранение памяти о тех, кто участвовал в том параде, подчеркнула она. "Это 24 маршала, это 249 генералов, это более 2,5 тысяч офицеров. И за каждым из них - история", - отметила Малышева. По ее словам, "очень важно обращение к судьбе каждого участника парада". "Это актуальный проект сохранения исторической памяти о тех, кто участвовал в парадах победы. Парад – это история каждого. Планируется вспомнить участников Парада Победы на Красной площади, а также пригласить к участию их потомков", - отметила Малышева. "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации понимает, что историческая память – очень сложное, многослойное явление, которое базируется как на личной памяти и личном восприятии, как затем поднимается уже на уровень памяти общенационального явления. И как раз обращение к судьбе и истории каждого участника "Парада Победы в лицах" — одно из тех направлений, которое Национальный центр просит поддержать Российское историческое общество", - добавила она.В связи с этим Национальный центр исторической памяти предлагает к реализации проект "Парад Победы в лицах", добавила Малышева. "Это одно из направлений, которое может стать масштабным движением", - сказала она. Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Из Берлина решено было привезти Красное знамя, водруженное над рейхстагом. В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения агрессора. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно‑десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра. Парад длился 122 минуты под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, свыше 2,5 тысяч офицеров, более 31,1 тысячи сержантов и солдат.
https://ria.ru/20240509/parad2024-1944906673.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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россия, москва, ссср, елена малышева, георгий жуков, константин рокоссовский, общество
Россия, Москва, СССР, Елена Малышева, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Общество
В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года

Центр исторической памяти создал проект о судьбе участников Парада Победы 1945 г

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРуководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ предлагает масштабный проект, посвященный изучению судьбы каждого участника Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, сообщила руководитель Центра Елена Малышева.
Парад Победы 1945 года - одна из ключевых точек национальной исторической памяти россиян, сказала Малышева в Доме Российского исторического общества на круглом столе, посвященном 79-й годовщине того парада. И одно из направлений сохранения исторической памяти - это сохранение памяти о тех, кто участвовал в том параде, подчеркнула она.
Курсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Парад Победы — 2024
9 мая, 15:03
"Это 24 маршала, это 249 генералов, это более 2,5 тысяч офицеров. И за каждым из них - история", - отметила Малышева. По ее словам, "очень важно обращение к судьбе каждого участника парада".
"Это актуальный проект сохранения исторической памяти о тех, кто участвовал в парадах победы. Парад – это история каждого. Планируется вспомнить участников Парада Победы на Красной площади, а также пригласить к участию их потомков", - отметила Малышева. "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации понимает, что историческая память – очень сложное, многослойное явление, которое базируется как на личной памяти и личном восприятии, как затем поднимается уже на уровень памяти общенационального явления. И как раз обращение к судьбе и истории каждого участника "Парада Победы в лицах" — одно из тех направлений, которое Национальный центр просит поддержать Российское историческое общество", - добавила она.
В связи с этим Национальный центр исторической памяти предлагает к реализации проект "Парад Победы в лицах", добавила Малышева. "Это одно из направлений, которое может стать масштабным движением", - сказала она.
Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Из Берлина решено было привезти Красное знамя, водруженное над рейхстагом.
Парад у дома: как чествуют героев Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

© РИА Новости / Артем Кулекин
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1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) во время поздравления c наступающим Днем Победы в Новосибирске

Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) во время поздравления c наступающим Днем Победы в Новосибирске

Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов принимает поздравления во время персонального парада во дворе своего дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 20
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.

Участники поздравления ветерана Великой Отечественной войны Веры Андреевны Губаревой во дворе ее дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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5 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВетеран труда Хусаинова Зайтуна Бургановна во время поздравления с наступающим Днем Победы на концерте в школе № 89 в Казани.
Ветеран труда Хусаинова Зайтуна Бургановна во время поздравления с наступающим Днем Победы на концерте в школе № 89 в Казани
Ветеран труда Хусаинова Зайтуна Бургановна во время поздравления с наступающим Днем Победы на концерте в школе № 89 в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 20
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Навроцкий принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".

© РИА Новости / Артем Кулекин
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7 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

Участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.

Участник Великой Отечественной войны Семён Яковлевич Люлько

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники акции "Парад у дома ветерана" на Советской площади в Казани. Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
Участники акции Парад у дома ветерана на Советской площади в Казани
Участники акции "Парад у дома ветерана" на Советской площади в Казани. Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.

Участники общественного движения Волонтеры Победы общаются с бывшей жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.

Участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 20
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка

Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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13 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.

Участники акции Парад у дома ветерана дарят цветы ветерану ВОВ Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани

Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".

Ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Пантелеймонович Румянцев в своем доме в Петровском районе Донецка

Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
15 из 20
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.

Ветеран Великой Отечественной войны Вера Андреевна Губарева принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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16 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.

Участники акции Парад у дома ветерана на улице Дубравная, где находится Дом ветеранов, в Казани

Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.

Участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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18 из 20
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.

Участники общественного движения Волонтеры Победы и Единая Россия поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днём Победы в Москве

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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19 из 20
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники акции Парад у дома ветерана на Советской площади в Казани

Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
20 из 20

Ветеран Великой Отечественной войны Пуганов Константин Иванович принимает поздравления во дворе своего дома в Тирасполе. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
1 из 20

Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) в годы Великой Отечественной служила прибористкой-наводчицей орудия в зенитном артиллерийском полку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Она также награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Хромов (справа) принял поздравления во время персонального парада в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 20

Волонтеры поздравили Веру Андреевну Губареву во дворе ее дома в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
5 из 20
Ветеран труда Хусаинова Зайтуна Бургановна во время поздравления с наступающим Днем Победы на концерте в школе № 89 в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 20

Михаил Иванович Навроцкий участвовал в войне с Японией радистом, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За боевые заслуги", "За победу над Японией".

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
7 из 20

Участники персонального парада поздравили капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 20

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько принимал поздравления в своем доме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 20
Участники акции "Парад у дома ветерана" на Советской площади в Казани. Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 20

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" общаются с жительницей блокадного Ленинграда Инной Фабер у нее дома.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Красочное мероприятие организовали участники персонального парада для ветерана Великой Отечественной войны капитана 1-го ранга Луки Ивановича Кузина.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 20

Николай Иванович Денисенко читает письмо от волонтера в своем доме в Кировском районе Донецка. Имеет медали "За трудовую доблесть" и "Шахтерская слава", свидетельство "Лучший наставник молодежи".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
13 из 20

Участники акции "Парад у дома ветерана" дарят цветы ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Коблеву на Советской площади в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
14 из 20

Иннокентий Пантелеймонович Румянцев получил поздравления от волонтеров в своем доме в Петровском районе Донецка. Награжден орденами Отечественной войны II степени и "За мужество" III степени, медалями "За Победу над Японией" и "Защитник Отчества".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
15 из 20

Вера Андреевна Губарева (справа) приняла поздравления во дворе своего дома в Тирасполе.

© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
16 из 20

Участники акции "Парад у дома ветерана" на улице Дубравной, где находится Дом ветеранов, в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
17 из 20

Капитана 1-го ранга Луку Ивановича Кузина во дворе его дома в Севастополе порадовали представлением участники персонального парада.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
18 из 20

Участники общественного движения "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Лыткина с Днем Победы в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 20

Колонна исторической военной техники прошла по городу с остановками для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
20 из 20
В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы.
Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения агрессора. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно‑десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра.
Парад длился 122 минуты под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, свыше 2,5 тысяч офицеров, более 31,1 тысячи сержантов и солдат.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 мая, 00:18
 
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