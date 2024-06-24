https://ria.ru/20240624/pobeda-1955111590.html

В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года

В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года - РИА Новости, 24.06.2024

В России предложили проект по истории участников Парада Победы 1945 года

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ предлагает масштабный проект, посвященный изучению судьбы каждого участника Парада Победы 24 июня 1945... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:50

2024-06-24T16:50

2024-06-24T19:08

россия

москва

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елена малышева

георгий жуков

константин рокоссовский

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ предлагает масштабный проект, посвященный изучению судьбы каждого участника Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, сообщила руководитель Центра Елена Малышева. Парад Победы 1945 года - одна из ключевых точек национальной исторической памяти россиян, сказала Малышева в Доме Российского исторического общества на круглом столе, посвященном 79-й годовщине того парада. И одно из направлений сохранения исторической памяти - это сохранение памяти о тех, кто участвовал в том параде, подчеркнула она. "Это 24 маршала, это 249 генералов, это более 2,5 тысяч офицеров. И за каждым из них - история", - отметила Малышева. По ее словам, "очень важно обращение к судьбе каждого участника парада". "Это актуальный проект сохранения исторической памяти о тех, кто участвовал в парадах победы. Парад – это история каждого. Планируется вспомнить участников Парада Победы на Красной площади, а также пригласить к участию их потомков", - отметила Малышева. "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации понимает, что историческая память – очень сложное, многослойное явление, которое базируется как на личной памяти и личном восприятии, как затем поднимается уже на уровень памяти общенационального явления. И как раз обращение к судьбе и истории каждого участника "Парада Победы в лицах" — одно из тех направлений, которое Национальный центр просит поддержать Российское историческое общество", - добавила она.В связи с этим Национальный центр исторической памяти предлагает к реализации проект "Парад Победы в лицах", добавила Малышева. "Это одно из направлений, которое может стать масштабным движением", - сказала она. Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Из Берлина решено было привезти Красное знамя, водруженное над рейхстагом. В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения агрессора. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно‑десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра. Парад длился 122 минуты под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, свыше 2,5 тысяч офицеров, более 31,1 тысячи сержантов и солдат.

https://ria.ru/20240509/parad2024-1944906673.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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россия, москва, ссср, елена малышева, георгий жуков, константин рокоссовский, общество