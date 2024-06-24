https://ria.ru/20240624/peterburg-1954999685.html
В Петербурге задержали аферисток, заманивавших мужчин в рестораны
В Петербурге задержали аферисток, заманивавших мужчин в рестораны - РИА Новости, 24.06.2024
В Петербурге задержали аферисток, заманивавших мужчин в рестораны
Петербургские полицейские раскрыли аферу с участием девушек, которые заманивали мужчин в рестораны, где те расставались с сотнями тысяч рублей, сообщается на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:20
2024-06-24T11:20
2024-06-24T12:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Петербургские полицейские раскрыли аферу с участием девушек, которые заманивали мужчин в рестораны, где те расставались с сотнями тысяч рублей, сообщается на портале "МВД Медиа". Как выяснили оперативники, мошенники искали на сайтах знакомств состоятельных мужчин, готовых к романтическим свиданиям, и от имени девушек предлагали им встретиться в определенном ресторане. "Аферистки, среди которых были несовершеннолетние, приезжали на свидания на автомобилях премиум-класса и демонстрировали привычки к роскошной жизни. При этом они склоняли кавалеров к заказу дорогостоящих блюд и напитков. В результате стоимость ужина составляла десятки, а порой и сотни тысяч рублей", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Затем мошенницы под благовидным предлогом покидали заведения, а мужчинам приходилось оплачивать счета. На тех, кто отказывался платить, давила служба безопасности. По имеющейся информации, на уловки аферисток ежедневно попадались до 25 человек.По словам Волк, полицейские при поддержке росгвардейцев задержали участников криминальной схемы в ресторанах в Адмиралтейском и Василеостровском районах. Следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве. Процессуальный статус каждого из участников криминальной схемы определят по итогам разбирательства. Сейчас полиция устанавливает всех пострадавших от мошенниц.
https://realty.ria.ru/20240621/kvartira-1954446724.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали аферисток, заманивавших мужчин в рестораны
В Петербурге раскрыли аферу с участием девушек, заманивавших мужчин в рестораны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости.
Петербургские полицейские раскрыли аферу с участием девушек, которые заманивали мужчин в рестораны, где те расставались с сотнями тысяч рублей, сообщается на портале "МВД Медиа
".
Как выяснили оперативники, мошенники искали на сайтах знакомств состоятельных мужчин, готовых к романтическим свиданиям, и от имени девушек предлагали им встретиться в определенном ресторане.
"Аферистки, среди которых были несовершеннолетние, приезжали на свидания на автомобилях премиум-класса и демонстрировали привычки к роскошной жизни. При этом они склоняли кавалеров к заказу дорогостоящих блюд и напитков. В результате стоимость ужина составляла десятки, а порой и сотни тысяч рублей", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк
.
Затем мошенницы под благовидным предлогом покидали заведения, а мужчинам приходилось оплачивать счета. На тех, кто отказывался платить, давила служба безопасности. По имеющейся информации, на уловки аферисток ежедневно попадались до 25 человек.
По словам Волк, полицейские при поддержке росгвардейцев задержали участников криминальной схемы в ресторанах в Адмиралтейском и Василеостровском районах. Следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве.
Процессуальный статус каждого из участников криминальной схемы определят по итогам разбирательства.
Сейчас полиция устанавливает всех пострадавших от мошенниц.