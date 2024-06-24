https://ria.ru/20240624/peskov-1955025710.html

Россия не получала соболезнований от недружественных стран, сообщил Песков

Россия не получала соболезнований от недружественных стран, сообщил Песков - РИА Новости, 24.06.2024

Россия не получала соболезнований от недружественных стран, сообщил Песков

Россия не получала от недружественных стран телеграмм с соболезнованиями, с их стороны не было и слов осуждения произошедшего в Дагестане, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:29

2024-06-24T12:29

2024-06-24T13:23

россия

дербент

махачкала

дмитрий песков

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не получала от недружественных стран телеграмм с соболезнованиями, с их стороны не было и слов осуждения произошедшего в Дагестане, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "От недружественных стран никаких телеграмм не было, да и слов осуждения тоже мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, направили ли представители недружественных стран телеграммы с соболезнованиями в связи с терактом в Дагестане. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

россия

дербент

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россия, дербент, махачкала, дмитрий песков, вооруженные нападения в дербенте и махачкале