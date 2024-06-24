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В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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12:17 24.06.2024 (обновлено: 13:25 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/peskov-1955018783.html
В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю
В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю
Причастность США к ракетному обстрелу Севастополя, в результате которого погибли мирные граждане, будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:17
2024-06-24T13:25
сша
россия
севастополь
дмитрий песков
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Причастность США к ракетному обстрелу Севастополя, в результате которого погибли мирные граждане, будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Москва ответные меры в отношении Вашингтона, учитывая, что в атаке накануне применялись американские ракеты.Сам обстрел Песков назвал варварским. Он добавил, что работают следственные органы."Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", — добавил пресс-секретарь главы государства.Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и США, "зачем их правительство убивает российских детей".Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
https://ria.ru/20240624/mid-1955028737.html
https://ria.ru/20240624/atk-1955019796.html
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сша, россия, севастополь, дмитрий песков, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
США, Россия, Севастополь, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Кремле предупредили США о последствиях после удара по Севастополю

Песков: причастность США к удару по Крыму не может не иметь последствий

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Причастность США к ракетному обстрелу Севастополя, в результате которого погибли мирные граждане, будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вовлеченность Соединенных Штатов Америки в боевые действия, непосредственная вовлеченность в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, это, конечно, не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет", — сказал представитель Кремля.
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Так он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Москва ответные меры в отношении Вашингтона, учитывая, что в атаке накануне применялись американские ракеты.
Сам обстрел Песков назвал варварским. Он добавил, что работают следственные органы.
«
"Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", — добавил пресс-секретарь главы государства.
Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и США, "зачем их правительство убивает российских детей".
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Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых.
По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
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СШАРоссияСевастопольДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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