Песков прокомментировал ракетную атаку на Крым
Песков: Россия прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - сказал журналистам Песков, комментируя ракетную атаку на Крым.
"Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей (глав государств - ред.) в Европе, прежде всего, в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей", - добавил он.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
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