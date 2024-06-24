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Песков прокомментировал ракетную атаку на Крым - РИА Новости, 24.06.2024
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12:15 24.06.2024 (обновлено: 12:30 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/peskov-1955018473.html
Песков прокомментировал ракетную атаку на Крым
Песков прокомментировал ракетную атаку на Крым - РИА Новости, 24.06.2024
Песков прокомментировал ракетную атаку на Крым
Россия прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:15
2024-06-24T12:30
севастополь
россия
европа
дмитрий песков
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - сказал журналистам Песков, комментируя ракетную атаку на Крым. "Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей (глав государств - ред.) в Европе, прежде всего, в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей", - добавил он. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240624/kongress-1954945207.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, россия, европа, дмитрий песков, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Песков прокомментировал ракетную атаку на Крым

Песков: Россия прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Крым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Крым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - сказал журналистам Песков, комментируя ракетную атаку на Крым.
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"Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей (глав государств - ред.) в Европе, прежде всего, в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей", - добавил он.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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СевастопольРоссияЕвропаДмитрий ПесковОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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