https://ria.ru/20240624/perm-1954985956.html

В Перми осудили подростка, изнасиловавшего и поджегшего школьницу

В Перми осудили подростка, изнасиловавшего и поджегшего школьницу - РИА Новости, 24.06.2024

В Перми осудили подростка, изнасиловавшего и поджегшего школьницу

Несовершеннолетнего юношу из Октябрьского округа Пермского края, изнасиловавшего и поджегшего школьницу, которая от полученных травм скончалась, приговорили к 9 РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:21

2024-06-24T10:21

2024-06-24T10:21

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Несовершеннолетнего юношу из Октябрьского округа Пермского края, изнасиловавшего и поджегшего школьницу, которая от полученных травм скончалась, приговорили к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии, сообщает краевая прокуратура. В начале июля 2023 года на железнодорожных путях у станции Чад в поселке Октябрьский была найдена полуживая 16-летняя школьница. Все ее тело было в ожогах (95% тела). Девушку на вертолете доставили в больницу в Перми. Медики пытались спасти пострадавшую, однако через полторы недели она умерла. После инцидента следствие возбудило дело о покушении на убийство. По данным силовиков, девочку облил горючей жидкостью и поджег 17-летний подросток, его арестовали. Позднее ему вменили три статьи: убийство с особой жестокостью человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное для сокрытия другого преступления; изнасилование несовершеннолетней); уничтожение имущества. Суд установил, что юноша сначала совершил в отношении своей знакомой "особо тяжкое преступление", после чего решил скрыть следы преступления, используя горючее и огонь. "Учитывая возраст подсудимого, ему назначено 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил иск о взыскании в пользу родных погибшей 14,8 миллиона рублей компенсации за моральный вред. После инцидента в Октябрьском округе жители создали петицию, в которой попросили наказать по всей строгости закона всех виновных в зверствах. В письме утверждалось, что горючей жидкостью школьницу не только обливали сверху, но еще заливали в рот и половые органы. Якобы несовершеннолетний сосед девочки, который расстался со своей девушкой, расстроился, напился и решил выместить злобу на знакомой. Петицию подписали более 160 тысяч человек. Расстояние от Перми до Октябрьского округа составляет около 200 километров.

https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928265969.html

https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948658617.html

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происшествия, пермь